Бундеслига, 31-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Боруссия Д 16:30

Трансляция – Megogo

РБ Лейпциг

После достойного вылета из 1/8 ЛЧ от "Реала" подопечные Марко Розе смогли сосредоточиться на выступлениях в Бундеслиге. С тех пор "РБ Лейпциг" выиграл 5 из 6 матчей чемпионата, обыграв "Дармштадт" (2:0), "Кёльн" (1:5), "Фрайбург" (1:4), "Вольфсбург" (3:0) и "Хайденхайм" (1:2). А теряли очки лишь против "Майнца" (0:0).

Этот рывок обеспечил "красным быкам" заслуженное место в топ-4, где они должны быть согласно всем метрикам: согласно ожидаемым голам с игры (4-е в лиге), голам с игры (4-е) и со стандартов (4-е), ожидаемым пропущенным (третьи) и реальным пропущенным (вторые). Другое дело, что с реализацией у их конкурентов вышло получше, потому отрыв от Дортмунда составляет всего 2 очка.

К радости Марко Розе, на матч за последнюю путёвку в ЛЧ у него в распоряжении будет весь имеющийся состав. Вернулись в строй даже резервный фулбек Кристофер Ленц и опытный таргетмен Юссуф Поульсен.

Боруссия Д

"Боруссия" совершила настоящий подвиг, пробравшись в полуфинал Лиги Чемпионов. Уже в конце прошлого месяца у команды начался абсолютно безумный отрезок календаря, но справились парни Эдина Терзича даже выше всяких ожиданий: обыграли "Баварию" (0:2) на выезде и умудрились сделать камбек против "Атлетико" (4:2) в ответной игре.

Другое дело, что были неприятные моменты против конкурентов за место в топ-4. Сначала дома минимально уступили "Штутгарту" (0:1), отпустив "шваб" в отрыв. А на прошлых выходных обидно пропустили на последних секундах от "Байера" (1:1), позволив Лейпцигу оторваться на два пункта. Теперь остаётся дерзать в личной встрече.

А ведь уже в среду "Боруссии" предстоит сыграть первый полуфинал ЛЧ против ПСЖ, так что и о ротации забывать нельзя. Это накладывается на некоторые кадровые проблемы. Первая из них – позиция левого фулбека. Матсен дисквалифицирован, а Бенсебайни травмирован. Также забанен на игру Джан, вместо которого выйдет бюджетный дублёр Озджан. Под вопросом также Дониэлл Мален, которого лучше бы приберечь на Париж.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Лукеба, Раум – Шлагер, Айдара – Ольмо, Симонс – Шешко, Опенда

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Забитцер, Озджан –Санчо, Брандт, Адейеми – Фюллькруг

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Боруссия Д от UA-Футбол

Качество футбола говорит в пользу Лейпцига, как и факторы домашней арены и пустой лазарет. В то время как Дортмунд имеет кадровые проблемы и вынужден распыляться на два турнира сразу. В то же время, не будем забывать, что если "РБ Лейпциг" часто недобирает заслуженные очки, то "Боруссия", наоборот, та ещё воровка. Чисто из этих соображений кэф на непоражение гостей выглядит уж слишком заманчивым. Ставка: "Боруссия" не проиграет с коэффициентом 2.31.