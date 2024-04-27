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Битва за четвертое место. РБ Лейпциг – Боруссия Д. Прогноз матча Бундеслиги на 28.04.2024
Лейпциг и Дортмунд оспорят последнее место в топ-4
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 31-й тур
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Боруссия Д 16:30
Трансляция – Megogo
РБ Лейпциг
После достойного вылета из 1/8 ЛЧ от "Реала" подопечные Марко Розе смогли сосредоточиться на выступлениях в Бундеслиге. С тех пор "РБ Лейпциг" выиграл 5 из 6 матчей чемпионата, обыграв "Дармштадт" (2:0), "Кёльн" (1:5), "Фрайбург" (1:4), "Вольфсбург" (3:0) и "Хайденхайм" (1:2). А теряли очки лишь против "Майнца" (0:0).
Этот рывок обеспечил "красным быкам" заслуженное место в топ-4, где они должны быть согласно всем метрикам: согласно ожидаемым голам с игры (4-е в лиге), голам с игры (4-е) и со стандартов (4-е), ожидаемым пропущенным (третьи) и реальным пропущенным (вторые). Другое дело, что с реализацией у их конкурентов вышло получше, потому отрыв от Дортмунда составляет всего 2 очка.
К радости Марко Розе, на матч за последнюю путёвку в ЛЧ у него в распоряжении будет весь имеющийся состав. Вернулись в строй даже резервный фулбек Кристофер Ленц и опытный таргетмен Юссуф Поульсен.
Боруссия Д
"Боруссия" совершила настоящий подвиг, пробравшись в полуфинал Лиги Чемпионов. Уже в конце прошлого месяца у команды начался абсолютно безумный отрезок календаря, но справились парни Эдина Терзича даже выше всяких ожиданий: обыграли "Баварию" (0:2) на выезде и умудрились сделать камбек против "Атлетико" (4:2) в ответной игре.
Другое дело, что были неприятные моменты против конкурентов за место в топ-4. Сначала дома минимально уступили "Штутгарту" (0:1), отпустив "шваб" в отрыв. А на прошлых выходных обидно пропустили на последних секундах от "Байера" (1:1), позволив Лейпцигу оторваться на два пункта. Теперь остаётся дерзать в личной встрече.
А ведь уже в среду "Боруссии" предстоит сыграть первый полуфинал ЛЧ против ПСЖ, так что и о ротации забывать нельзя. Это накладывается на некоторые кадровые проблемы. Первая из них – позиция левого фулбека. Матсен дисквалифицирован, а Бенсебайни травмирован. Также забанен на игру Джан, вместо которого выйдет бюджетный дублёр Озджан. Под вопросом также Дониэлл Мален, которого лучше бы приберечь на Париж.
Ориентировочные составы
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Лукеба, Раум – Шлагер, Айдара – Ольмо, Симонс – Шешко, Опенда
Боруссия Д: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Забитцер, Озджан –Санчо, Брандт, Адейеми – Фюллькруг
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Боруссия Д от UA-Футбол
Качество футбола говорит в пользу Лейпцига, как и факторы домашней арены и пустой лазарет. В то время как Дортмунд имеет кадровые проблемы и вынужден распыляться на два турнира сразу. В то же время, не будем забывать, что если "РБ Лейпциг" часто недобирает заслуженные очки, то "Боруссия", наоборот, та ещё воровка. Чисто из этих соображений кэф на непоражение гостей выглядит уж слишком заманчивым. Ставка: "Боруссия" не проиграет с коэффициентом 2.31.
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