Бундеслига. 32-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Бавария 16:30

Трансляция – Megogo

Штутгарт

После успеха "Боруссии" в первом матче против ПСЖ Германия получила пятую путёвку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. А это значит, что "Штутгарт" уже выполнил свою задачу на сезон, и впервые с кампании 2008/09 "швабы" вернутся в самый престижный европейский турнир. Впрочем, в отсутствии мотивации парней Хёнесса не упрекнуть – неделю назад они были ближе всех к тому, чтобы прервать беспроигрышную серию "Байера" (2:2).

Теперь же "Штутгарт" может попробовать опередить "Баварию" в турнирной таблице, в то время как их внимание занято другим турниром. Да и для самого Хёнесса это отличная возможность лишний раз блеснуть перед, возможно, будущим работодателем. Или как минимум впервые за 12 лет не проиграть дома "рекормайстру" – тоже неплохо.

Глубинный плеймейкер Анджело Штиллер возвращается после дисквалификации. В старте он заменит Энцо Мийо, который теперь сам отсиживает игру из-за перебора жёлтых карточек. Также забанен на матч Миттельштедт, которого слева в обороне заменит Хироки Ито. Других изменений в старте ждать не стоит.

Бавария

А вот "Бавария" явно не собирается играть в оптимальном составе в преддверии ответного полуфинала Лиги Чемпионов в Мадриде. "Бавария" посредине недели была предпочтительнее "Реала", но две ошибки Ким Мин Джэ и некоторая нерешительность в последней трети привели к тому, что на "Сантьяго Бернабеу" команда поедет при равном счёте.

Пока боссы клуба обмениваются колкостями с Тухелем через прессу, сам Томас пытается блеснуть в своём любимом турнире, находясь в шаге от третьего финала ЛЧ в собственной карьере. А "Баварии" на этом фоне отказывает очередной кандидат в лице Ральфа Рангника. Следующий на очереди то ли Де Дзерби, то ли Себастьян Хёнесс, так что резервисты должны проявить себя в лучшем свете перед потенциальным наставником.

Точно не сыграет на "Мерседес-Бенц Арене" уроженец Штутгарта Джамал Мусиала. Также отдых должны предоставить Лерою Сане. Де Лигта попробуют поставить на ногу к "Реалу", третий выход в старте подряд ожидает Шупо-Мотинг. В то же время может выйти в старте и Гнабри – Сержу нужно набрать игровой тонус после повреждения.

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Статистика и факты

Кейн забивает в Бундеслиге каждые 79 минут, проведенных на поле. У Гирасси уходит 78 минут на гол.

Вратарь "Штутгарта" Александр Нюбель выступает на правах аренды из "Баварии".

87 процентов голов "Штутгарт" забил с игры (61 из 70). Это второй лучший показатель в лиге.

Кейну нужно забить ещё 6 голов для повторения рекорда Левандовского (41 гол).

"Бавария" выиграла 11 последних матчей на "Мерседес-Бенц Арене".

Ориентировочные составы

Штутгарт: Нюбель – Стергиу, Антон, Руо, Ито – Каразор, Штиллер – Левелинг, Фюрих –Ундав, Гирасси

Бавария: Нойер – Киммих, Ким, Дайер, Дэвис – Павлович, Геррейру – Гнабри, Шупо-Мотинг, Тель – Кейн

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – Бавария от UA-Футбол

Во встрече первого круга "Бавария" имела худший процент владения (42%) в сезоне, но всё равно легко победила (3:0). На этот раз результат может запросто от них ускользнуть, ведь выложиться на полную не позволяет календарь. Впрочем, в ком можно не сомневаться, так это в Харри Кейне, который всё ещё надеется угнаться за рекордом Левандовского. Ставка: гол Кейна с коэффициентом 2.10.