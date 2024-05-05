Бундеслига. 32-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Байер 18:30

Трансляция – Megogo

Айнтрахт

"Айнтрахт" и близко не боролся за топ-4 и даже топ-5, но свою планку "орлы" держат. С середины сезона подопечные Дино Топмёллера никому не отдают свою шестую позицию, которая гарантирует им участие в ещё одной кампании Лиги Европы. И если на выезде "Айнтрахт" всегда может потерять очки, то дома с ними лучше не шутить.

Во Франкфурте "орлы" проиграли лишь одну игру в Бундеслиге из 25 последних. Здесь со счётом 5:1 отлетела "Бавария" в этом сезоне. Ровно те же 5:1 были и у "Байера" в минувшей кампании, всего во второй игре с Хаби Алонсо у руля. Всего же новый чемпион проигрывал при 5 последних визитах на "Дойче Банк Арена".

Юго Экитике забивал в двух последних матчах, что замаскировало слабый отрезок Омара Мармуша, который отличался лишь в одном из 8 последних поединков. Ларссон должен вернуться в старт, других изменений ждать не стоит. В лазарете как и раньше остаются Калайджич, Начо и Роде.

Байер

"Байер" в четверг сделал ещё один шаг к треблу, уверенно разобравшись с "Ромой" (0:2) в столице Италии. Успех на "Стадио Олимпико" стал первой победой в 4 матчах во всех турнирах. До этого праздновавший чемпионство Леверкузен трижды спасал свою бесконечную беспроигрышную серию: против "Вест Хэма" (1:1) на 89-й, против "Боруссии" на 90+7 и против "Штутгарта" на 90+6.

На отметке в 47 поединков без поражений никто останавливаться не собирается. Впереди три матча чемпионата, из которых с "Айнтрахтом" самый трудный, и три потенциальных поединка в кубковых турнирах. Главная потеря перед выездом во Франкфурт – бан Алонсо. По доброй традиции Хаби перебрал жёлтых карточек (4) и вынужден будет пропустить матч.

Зато баску никто не помешает выбрать стартовый состав. При том что абсолютно все футболисты доступны на игру. Виртц начал три последних игры Бундеслиги на лавке, и эта наверняка станет четвёртой. В центр поля должен вернуться Паласиос, в то же время нужна передышка Фримпонгу – его должен подменить Телла.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Пачо – Бута, Ларссон, Схири, Дина Эбимбе – Гётце, Мармуш – Экитике

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Телла, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Адли – Шик

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Байер от UA-Футбол

"Айнтрахт" дома – серьёзная сила. По сути, подопечные Топмёллера остаются последней преградой "Байера" в Бундеслиге на пути к беспроигрышному сезону. И зная результат последних визитов на "Дойче Банк Арена", Алонсо должен с радостью соглашаться на осторожную ничью. Ставка: ничья с коэффициентом 3.60.