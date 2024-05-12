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Без Кейна, Мусиалы и Сане. Бавария – Вольфсбург. Прогноз матча Бундеслиги на 12.05.2024
Баварии нужна хотя бы ничья для второго места
Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига, 33-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Вольфсбург 18:30
Трансляция – Megogo
Бавария
По сути, сезон для "Баварии" закончился ещё в среду. Лига Чемпионов была последней надеждой Томаса Тухеля спасти сезон, но убийственный камбек "Реала" с дублем Хоселу поставил жирную точку. Теперь "рекордмайстер" впервые за множество лет закончит сезон без трофеев. А единственная амбиция команды – финишировать вторыми, чтобы иметь право участия в Суперкубке в следующей кампании.
Вопрос в том, достаточна ли такая мотивация для нынешней "Баварии". И удастся ли им собраться после тяжелого удара посреди недели. И это при серьёзных кадровых проблемах. Многие критиковали Тухеля за поздние изменения в Мадриде, включая замену Харри Кейна. Но вообще-то англичанин не мог доигрывать из-за серьёзных болей в спине.
И автор 36 голов в Бундеслиге на поле в воскресенье не появится. Кроме лучшего голеадора отсутствует и привычный креативный центр. Мусиала и Сане играли на уколах и теперь им нужен брейк. Также травмированы Гнабри, Коман, Геррейру и Боэ.
Вольфсбург
"Вольфсбург" традиционно ужасающе выступает в Мюнхене, не выиграв ни в одном из предыдущих 26 визитов. Но поводы для оптимизма перед поездкой на "Альянц Арену" имеются. Во-первых, команда сейчас находится на 3-матчевой победной серии в Бундеслиге, впервые в этом сезоне. Плюс Хазенхюттлю удалось наладить дела в обороне: в 6 матчах при новом тренере "волки" 3 раза сыграли на ноль. В 26 предыдущих турах было столько же.
Есть подозрения, то "Вольфсбург" мог бы быть где-то в еврокубковой зоне, если бы боссы клуба не затянули с увольнением Нико Ковача. 4 победы в 6 матчах после смены наставника забросили "волков" аж на 12-ю позицию, так что вылет им уже не грозит. Более того, есть даже небольшой шанс на билет в Европу – до 8-го "Хоффенхайма"" всего 3 пункта, хотя претендентов на эту позицию хватает.
Против "Баварии" команде не поможет форвард Лукас Нмеча, получивший мышечное повреждение. Также травмированы Сванберг (плечо) и Вранкс (колено), что не оставляет Хазенхюттлю особых альтернатив в центре поля.
Статистика и факты
- Кейн за два тура до финиша имеет на своём счету 36 голов и 8 ассистов.
- "Бавария" после Рождества проиграла столько же матчей в Бундеслиге, сколько и "Вольфсбург" (по 6).
- Мануэль Нойер проведёт свой 500-й матч в Бундеслиге.
- "Вольфсбург" никогда не побеждал в Мюнхене (26 выездов).
- "Вольфсбург" выиграл три последних матча в чемпионате.
Ориентировочные составы
Бавария: Нойер – Киммих, Де Лигт, Дайер, Мазрауи – Лаймер, Горецка – Тель, Мюллер, Дэвис – Кейн
Вольфсбург: Кастельс – Фишер, Лакруа, Борнаув, Меле – Герхардт, Арнольд – Баку, Майер, Виммер – Винд
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – Вольфсбург от UA-Футбол
"Бавария" обычно яростно реагирует на неудачи, но этот матч обещает быть иным. Подопечные Тухеля в среду потерпели решающее поражение в сезоне, который для них теперь можно считать законченным. Атмосфера в команде далеко не лучшая, полсостава перебитыми лежат в лазарете, остальные уже думают о подготовке к Евро. А тут ещё и визит резко выздоровевшего "Вольфсбурга". Так что ждём сюрприза от "волков". Ставка: фора на "Вольфсбург" (+1.00) с коэффициентом 2.40. Смельчакам можем предложить поставить на ничью (5.30).
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