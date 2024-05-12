Бундеслига, 33-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вольфсбург 18:30

Трансляция – Megogo

Бавария

По сути, сезон для "Баварии" закончился ещё в среду. Лига Чемпионов была последней надеждой Томаса Тухеля спасти сезон, но убийственный камбек "Реала" с дублем Хоселу поставил жирную точку. Теперь "рекордмайстер" впервые за множество лет закончит сезон без трофеев. А единственная амбиция команды – финишировать вторыми, чтобы иметь право участия в Суперкубке в следующей кампании.

Вопрос в том, достаточна ли такая мотивация для нынешней "Баварии". И удастся ли им собраться после тяжелого удара посреди недели. И это при серьёзных кадровых проблемах. Многие критиковали Тухеля за поздние изменения в Мадриде, включая замену Харри Кейна. Но вообще-то англичанин не мог доигрывать из-за серьёзных болей в спине.

И автор 36 голов в Бундеслиге на поле в воскресенье не появится. Кроме лучшего голеадора отсутствует и привычный креативный центр. Мусиала и Сане играли на уколах и теперь им нужен брейк. Также травмированы Гнабри, Коман, Геррейру и Боэ.

Вольфсбург

"Вольфсбург" традиционно ужасающе выступает в Мюнхене, не выиграв ни в одном из предыдущих 26 визитов. Но поводы для оптимизма перед поездкой на "Альянц Арену" имеются. Во-первых, команда сейчас находится на 3-матчевой победной серии в Бундеслиге, впервые в этом сезоне. Плюс Хазенхюттлю удалось наладить дела в обороне: в 6 матчах при новом тренере "волки" 3 раза сыграли на ноль. В 26 предыдущих турах было столько же.

Есть подозрения, то "Вольфсбург" мог бы быть где-то в еврокубковой зоне, если бы боссы клуба не затянули с увольнением Нико Ковача. 4 победы в 6 матчах после смены наставника забросили "волков" аж на 12-ю позицию, так что вылет им уже не грозит. Более того, есть даже небольшой шанс на билет в Европу – до 8-го "Хоффенхайма"" всего 3 пункта, хотя претендентов на эту позицию хватает.

Против "Баварии" команде не поможет форвард Лукас Нмеча, получивший мышечное повреждение. Также травмированы Сванберг (плечо) и Вранкс (колено), что не оставляет Хазенхюттлю особых альтернатив в центре поля.

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Статистика и факты

Кейн за два тура до финиша имеет на своём счету 36 голов и 8 ассистов.

"Бавария" после Рождества проиграла столько же матчей в Бундеслиге, сколько и "Вольфсбург" (по 6).

Мануэль Нойер проведёт свой 500-й матч в Бундеслиге.

"Вольфсбург" никогда не побеждал в Мюнхене (26 выездов).

"Вольфсбург" выиграл три последних матча в чемпионате.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Киммих, Де Лигт, Дайер, Мазрауи – Лаймер, Горецка – Тель, Мюллер, Дэвис – Кейн

Вольфсбург: Кастельс – Фишер, Лакруа, Борнаув, Меле – Герхардт, Арнольд – Баку, Майер, Виммер – Винд

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Вольфсбург от UA-Футбол

"Бавария" обычно яростно реагирует на неудачи, но этот матч обещает быть иным. Подопечные Тухеля в среду потерпели решающее поражение в сезоне, который для них теперь можно считать законченным. Атмосфера в команде далеко не лучшая, полсостава перебитыми лежат в лазарете, остальные уже думают о подготовке к Евро. А тут ещё и визит резко выздоровевшего "Вольфсбурга". Так что ждём сюрприза от "волков". Ставка: фора на "Вольфсбург" (+1.00) с коэффициентом 2.40. Смельчакам можем предложить поставить на ничью (5.30).