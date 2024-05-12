Бохум - Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 12.05.2024

27 мая 2023 года, последний тур Бундеслиги. Тогда "несокрушимые" боролись за выживание и одержали важнейшую победу над "фармацевтами", что позволило им сохранить прописку. Прошел год, а "Бохум" и в дальнейшем пытается спастись от вылета, тогда как "Байер" имеет с того момента серию из 49 матчей без поражений во всех турнирах, оформил первое в истории чемпионство и будет играть в финалах Кубка Германии и Лиги Европы. Учитывая вчерашние победы "Майнца" и "Кельна", хозяевам хватит ничьей, чтобы обеспечить себе выступления в Бундеслиге на следующий сезон. Или может они не дадут Хаби Алонсо оформить юбилейный поединок без поражений?

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Бундеслига, 33-й тур

12.05.2024 22:00. Бохум. "Воновия Рурштадион"

“Бохум” vs “Байер”

Главный судья: Бенжамин Бранд

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Новости "Бохума"

Подопечные Хайко Бучера в прошлом туре на выезде обыграл "Унион", что позволило "несокрушимым" покинуть зону переходных матчей. Кроме того, в последних шести поединках "Бохум" добыл 8 очков, что демонстрирует неплохую форму игроков команды. Стоит добавить, что сегодняшние хозяева очень хорошо играют на своем поле и это могут подтвердить "Бавария", "Боруссия Д", "Штутгарт", "Айнтрахт", которые теряли очки на "Воновия Рурштадион". В последних двух победных матчах "Бохума" на поле появлялся наш Иван Ордец, поэтому не стоит исключать, что защитник и сегодня сыграет против леверкузенцев.

Новости "Байера"

Подопечные Хаби Алонсо посреди недели вышли в финал Лиги Европы. Впрочем, сценарий, когда дома "Байер" горел 0:2 до 82-й минуты встречи в очередной раз убедил нейтральных болельщиков в том, что эта команда является настоящим "Неверлузен", забив два гола в конце встречи. В общем, во время "Хаби-тайма", леверкузенцы в этом сезоне забили 17(!) голов. Тренер "фармацевтов" после официального получения чемпионства Бундеслиги проводит активную ротацию состава, поскольку клуб имеет шансы получить другие трофеи в этом сезоне. Понятно, что на сегодняшний поединок Хаби Алонсо может выпустить не всех ключевых игроков, но его команда в очередной раз доказывала в течение этого сезона, что она способна творить чудеса.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Хайко Бучер подходит к этому поединку с определенными потерями. За хозяев сегодня могут не сыграть Мохаммед Толба, Моритц Квартенг, Данилу Соареш, Михаэль Эссер, Никлас Тиде. Также под вопросом участие Филиппа Форстера и Моритца Брошински.

Хаби Алонсо подходит к этой игре практически в полном составе, прямо сейчас травмированных футболистов в команде нет. В матчах внутреннего чемпионата в старте на воротах играет Лукаш Градецки, возможно увидим на поле во втором тайме Виктора Бонифейса, который понемногу получает свои минуты после восстановления от травмы.

"Бохум": Риманн - Пасслак, Ордец, К. Шлоттербек, Бернарду - Остерхаге, Беро- Брошински, Штогер, Виттек- Ф. Хофман

"Байер": Градецки - Коссуну, Андрих, Тапсоба - Телла, Джака, Паласиос, Де Матос Соарес - Й. Хофманн, Гложек – Шик

"Бохум" - "Байер". Ставка и коэффициенты

"Бохум" - "Байер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 2:2. "Несокрушимые" имеют турнирную мотивацию, поскольку очки в сегодняшнем матче гарантируют им выступления в Бундеслиге на следующий сезон. Тем более, для "Бохума" это последний матч в сезоне на родном стадионе, поэтому хозяева хотят завершить чемпионат на мажорной ноте. Впрочем, "Байер" попытается продолжить серию без поражений и ничья в этом матче устроит обе стороны. Стоит ожидать интересную игру и наверняка эта игра выдастся результативной, учитывая мотивацию обеих команд.



Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.