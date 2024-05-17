Бундеслига, 34-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – РБ Лейпциг 16:30

Трансляция – Megogo

Айнтрахт

"Айнтрахт" идёт шестым приблизительно столько же, сколько "Байер" шёл первым. И как же обидно будет подопечным Дино Топмёллера в последнем туре потерять то, что давно казалось им принадлежит. Впрочем, как справедливо заметил тренер "орлов", их будущее в их руках, и это самое главное.

"Айнтрахту" для гарантированного прохода в Лигу Европы будет достаточно ничьей в последней игре сезона. На финише их догнать сможет только "Хоффенхайм", которому играть с "Баварией". Кроме +3 пунктов в запасе Франкуфурта имеется разница голов +3. Так что даже условное минимальное поражение против РБ при минимальной победе "Хоффенахайма" всё равно обеспечит "орлам" желанное.

В последнем туре "орлам" не поможет защитник Коллинс, получивший травму колена. Также недоступны два зимних новичка, выступающих в клубе на правах аренды: Калайджич давно выбыл с тяжёлой травмой колена, ван де Бек получил повреждение пятки.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" давно решил все задачи на сезон, досрочно квалифицировавшись в ЛЧ. Теоретически клуб мог провести лучший сезон на внутренней арене в собственной истории, но футболистам не до погони за рекордом по очках, ведь на носу чемпионат Европы. Именно поэтому последние два тура "красные быки" лениво отыграли на ничью что с "Хоффенхаймом", что с "Вердером".

Тем не менее, в случае победы РБ повторит рекорд по набранным пунктам образца кампании 2016/17. Также стоит учесть, что тогда Лейпциг не играл в еврокубках. Важно ли это? Сам Розе говорит, что не особо. Но это точно признак того, что "быки" в полном порядке. И если бы не успехи "Байера" и "Штутгарта", их бы даже хвалили.

В последнем туре "красным быкам" не поможет два основных полузащитника. Тяжелая травма у Ксавье Шлагера, потянул мышцу Дани Ольмо. Также точно не сыграет резервный фуллбек Ленц. Раум и Симакан теоретически могут успеть восстановиться к игре, но нет никакой надобности рисковать их здоровьем.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Пачо – Дина Эбимбе, Гётце, Схири, Кнауфф – Шаиби, Мармуш – Экитике

РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрикс, Орбан, Лукеба, Битшиабу – Зайвальд, Айдара – Баумгартнер, Симонс – Шешко, Опенда

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – РБ Лейпциг от UA-Футбол

В чьей мотивации на игру точно можно не сомневаться, так это в мотивации Беньямина Шешко. Словенец шикарно заиграл во второй половине сезона, забив по голу в 5 последних турах Бундеслиге из общих 21 мяча за клуб и сборную в сезона. Ждём продления голевой серии. Ставка: Шешко забьёт с коэффициентом 2.80.