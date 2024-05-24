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Не требл, так дубль. Кайзерслаутерн – Байер. Прогноз финала Кубка Германии на 25.05.2024
Леверкузен в шаге от домашнего дубля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Германии, финал
Берлин, Олимпийский стадион
Кайзерслаутерн – Байер 21:00
Трансляция – Megogo
Кайзерслаутерн
Достижения "Кайзерслаутерна" в Кубке Германии вдвойне удивляют на фоне их сложного сезона во второй Бундеслиге. "Красные дьяволы" всю вторую половину сезона пребывали то на фоне вылета, то в позиции от неё. Но удачный рывок на финише с 3 победами в 4 турах позволил клубу сохранить место во втором по силе дивизионе страны.
Уже известно, что матч в Берлине станет последним для главного тренера Фридхельма Фюнкеля. Уйти с титулом было бы легендарно, но шансы на это откровенно микроскопические. Фаворита можно было бы попробовать остановить надёжной обороной, но это не про "Кайзерслаутерн", который лишь дважды отыграл на ноль в 34 матчах чемпионата.
Большим ударом для команды стала травма основного опорника Юлиана Ньеса, порвавшего кресты. Также в лазарете пребывает левый край Хендрик Зух. Также под вопросом на финал лучший голеадор команды Рагнар Ахе (16 голов) и брат-близнец защитника Гладбаха Нико Эльведи Ян.
Байер
Для "Байера" субботний финал станет вторым за неделю. Первый в Лиге Европы был с треском провален. Хаби Алонсо придумал экстравагантный план против "Аталанты", который никак себя не оправдал. Бесконечное везение в последние месяцы и загруженный график выжали из команды все соки и сделали её слишком уверенной в себе. Что породило ужасный провал.
Впрочем, горевать Хаби Алонсо и его подопечным некогда. Воспринимать фиаско нужно как важный урок, и фокусироваться на следующей игре. Внутренний дубль невероятно близко, и даже со всеми трудностями соперника уровня "Кайзерслаутерна" они обязаны обыгрывать с закрытыми глазами.
Уничтожать аутсайдера Бундеслиги 2 должен помочь Виктор Бонифасе, который остался в запасе против "Аталанты". Компанию ему составит Виртц и, вероятно, лучшим бомбардир турнира Адли. В полузащиту должен вернуться Андрих, а Фримпонг займёт родную позицию правого латераля. Кадровых потерь у Алонсо нет.
Статистика и факты
- "Байер" может стат всего 6-м клубом в Германии, выигравшим домашний дубль.
- "Кайзерслаутерн" до этого 7 раз играл в финале Кубка Германии, выиграв турнир дважды. В последний раз на этой стадии они уступили "Баварии" в 2003-м году.
- "Байер" не проигрывал во внутренних соревнованиях 38 матчей подряд.
- У Амина Адли 5 голов в Кубке Германии, что делает его лучшим бомбардиром турнира.
- "Красные дьяволы" – первый клуб не из Бундеслиги с 2011-го года, которому удалось дойти до финала национального кубка.
Ориентировочные составы
Кайзерслаутерн: Крал – Туре, Краус, Томиак – Зиммер, Калоч, Рашль, Пухач – Риттер, Редондо – Ханслик
Байер: Коварж – Станишич, Та, Тапсоба – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Виртц, Адли – Бонифасе
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Кайзерслаутерн – Байер от UA-Футбол
"Байер" должен выместить на несчастном "Кайзерслаутерне" весь свой негатив. "Красные дьяволы" имеют воистину дырявую защиту, которую Бонифасе и компания должны неоднократно пробить. Ставка: фора на "Байер" -2.5 с коэффициентом 2.19.
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