Кубок Германии. Три экстра-тайма и ноль сенсаций в первом раунде

Рестарт немецкого сезона выдался неожиданно боевитым. В первых матчах Кубка три представителя немецких низов нешуточно потрепали нервы командам элиты, затянув их в экстра-таймы. Но даже на одну сенсацию их не хватило – все проиграли финальные раунды бундеслиговцам.

"Вюрцбургер Киккерс" из Региональной Лиги Баварии дважды дома повёл против измученного травмами "Хоффенхайма". Сначала в дебюте первого тайма, а затем и первого экстра-тайма. Но оба раза зинсхаймцы отыгрывались, после чего забрали путёвку в следующий раунд в серии пенальти.

Другой представитель 4-го дивизиона "Галлешер" из Региональлиги Северо-Востока тоже дважды имел перевес против новичка Бундеслиги "Санкт-Паули". Но боевитые гости спаслись на последней компенсированной минуте основного времени, а затем дожали в дополнительное время. А "Веен" из Третьей лиги понервировал "Майнц", который наконец нащупал свою игру в последнем экстра-тайме.

Кубок Германии

1-й раунд

Вюрцбургер Киккерс – Хоффенхайм 2:2 (пен. 3:5)

Голы: Куц 11, Ханнеманн 100 – Фарахнак 18 (аг), Бюльтер 107

Хоффенхайм: Филипп, Акпогума, Штах, Дрекслер (Юстван, 104), Крамарич, Прасс (Морстедт, 62), Гриллич, Премель (Гайгер, 62), Кадержабек, Бюльтер, Брун Ларсен (Бериша, 78)

Галле, Лойна Хеми

Галлешер – Санкт-Паули 2:3 (доп. время)

Голы: Аконо 11, Хауптманн 62 – Эггештайн 48, Дзвигала 90+4, Рицка 110

Висбаден, Брита-Арена

Веен – Майнц 1:3 (доп. время)

Голы: Гезюширин 14 – Кор 59, Буркардт 113, Амири 120+1

Майнц: Центнер, Ханче-Ольсен, Ляйтш (Белль, 86), Кор, Ли Чжэ Сон, Зиб (Небель, 68), Мвене (Онисиво, 68), Амири, Сано, Каси (Ферачниг, 81), Буркардт