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Кубок Германии. Три экстра-тайма и ноль сенсаций в первом раунде
Три представителя элиты наделали шума, но вылетели
tsg-hoffenheim.de
Рестарт немецкого сезона выдался неожиданно боевитым. В первых матчах Кубка три представителя немецких низов нешуточно потрепали нервы командам элиты, затянув их в экстра-таймы. Но даже на одну сенсацию их не хватило – все проиграли финальные раунды бундеслиговцам.
"Вюрцбургер Киккерс" из Региональной Лиги Баварии дважды дома повёл против измученного травмами "Хоффенхайма". Сначала в дебюте первого тайма, а затем и первого экстра-тайма. Но оба раза зинсхаймцы отыгрывались, после чего забрали путёвку в следующий раунд в серии пенальти.
Другой представитель 4-го дивизиона "Галлешер" из Региональлиги Северо-Востока тоже дважды имел перевес против новичка Бундеслиги "Санкт-Паули". Но боевитые гости спаслись на последней компенсированной минуте основного времени, а затем дожали в дополнительное время. А "Веен" из Третьей лиги понервировал "Майнц", который наконец нащупал свою игру в последнем экстра-тайме.
Кубок Германии
1-й раунд
Вюрцбургер Киккерс – Хоффенхайм 2:2 (пен. 3:5)
Голы: Куц 11, Ханнеманн 100 – Фарахнак 18 (аг), Бюльтер 107
Хоффенхайм: Филипп, Акпогума, Штах, Дрекслер (Юстван, 104), Крамарич, Прасс (Морстедт, 62), Гриллич, Премель (Гайгер, 62), Кадержабек, Бюльтер, Брун Ларсен (Бериша, 78)
Галле, Лойна Хеми
Галлешер – Санкт-Паули 2:3 (доп. время)
Голы: Аконо 11, Хауптманн 62 – Эггештайн 48, Дзвигала 90+4, Рицка 110
Висбаден, Брита-Арена
Веен – Майнц 1:3 (доп. время)
Голы: Гезюширин 14 – Кор 59, Буркардт 113, Амири 120+1
Майнц: Центнер, Ханче-Ольсен, Ляйтш (Белль, 86), Кор, Ли Чжэ Сон, Зиб (Небель, 68), Мвене (Онисиво, 68), Амири, Сано, Каси (Ферачниг, 81), Буркардт
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