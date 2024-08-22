Бундеслига, 1-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Байер 21:30

Трансляция – Megogo

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Боруссия М

Прошлый сезон для "Боруссии" был тяжелым. Клуб за копейки потерял костяк команды, и хоть Жерардо Сеоане удалось зажечь пару новых талантов, результаты были плачевными. Менхенгладбах смог гарантировать себе сохранение места в элите аж в предпоследнем туре, большую часть сезона барахтаясь во второй части таблицы.

Круто заиграл 21-летний хавбек Рокко Райтц, Робин Хак забил 10 голов в Бундеслиге, хотя до этого выступал в третьем дивизионе. Но глобально ситуация была тяжелой. Впрочем, в клубе и не ждали больших успехов в переходной кампании, потому Жерардо Сеоане свой пост сохранил.

После такого сезона привлечь больших талантов не удалось. Потому летом боссы клуба добавили немного опыта – взяли у "Хайденхайма" автора 12 голов в Бундеслиге Кляйндинста, а из "Бохума" бесплатно переманили гиперактивную десятку Кевина Штегера. Приятной новостью стало восстановление первого номера и капитана Йонаса Омлина.

Байер

После без преувеличений исторического прошлого сезона Хаби Алонсо и компания и не думают сбавлять оборотов. В мае "Байер" впервые в собственной истории выиграл чемпионат Германии, взял Кубок, дошел до финала Лиги Европы и ни разу не проиграл на внутренней арене. Но головокружения от успехов, судя по первой игре сезона, не случилось.

Более того, "Байер" снова взялся за свое излюбленное дело – совершил очередной яркий камбек. Алонсо на Суперкубок против "Штутгарта" поберег Виртца, Гримальдо, Фримпонга и Та. Вместо них вышли новички и подвели – Терье оставил команду вдесятером. Но даже в такой ситуации Леверкузен отыгрался благодаря позднему голу Патрика Шика, и взял очередной трофей в серии пенальти.

На первый тур уже стоит ждать возвращение костяка в стартовый состав. Единственная существенная потеря – Паласиос. Тут уже вопрос к Алонсо – либо доверится проверенному Роберту Андриху, либо даст еще один шанс Алейшу Гарсии, бывшему плеймейкеру "Жироны".

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Статистика и факты

"Байер" не проигрывал в Бундеслиге с финального тура позапрошлого сезона (3:0 против "Бохума").

"Боруссия" – единственная команда, которая сумела отыграть на "ноль" против "Байера" в Бундеслиге прошлого сезона. 27 января БМ удержала нули на табло в Леверкузене.

Экс-хавбек "Боруссии" Гранит Джака в прошлом сезоне сделал наибольшее количество касаний в чемпионате (3588) со вторым показателем точности передач (92.7%).

"Байер" в прошлом сезоне забил больше всех в лиге со стандартов (21 мяч). "Боруссия" была лидером по голам с угловых (10).

Личные встречи

История противостояния насчитывает 60 поединков. "Байер" выиграл почти половины встреч – 29. У "Боруссии" всего 10 побед. Еще 21 поединок завершился вничью. Последние два сезона "Боруссия" проигрывала Леверкузену дома, но брала ничью в гостях.

Ориентировочные составы

Боруссия М: Омлин – Скалли, Итакура, Эльведи, Нетц – Райтц, Вайгль – Онора, Штегер, Плеа – Кляйндинст

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Виртц, Адли – Бонифейс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия М – Байер от UA-Футбол

Лидеры "Байера" могут быть не в лучших кондициях после изнурительного лета, но ментально они уже заряжены на все 100, что доказал Суперкубок. Ожидаем, что Леверкузен не будет безгрешным в обороне в первом туре, но их могущественная атака должна разбить Гладбах. Ставка: победа "Байера" + обе забьют с коэффициентом 2.82.