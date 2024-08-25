Бундеслига, 1-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Бавария 16:30

Трансляция – Megogo

Трансляция матча В эфире Смотрите матч Бундеслиги Вольфсбург - Бавария Смотреть трансляцию

Вольфсбург

"Вольфсбург" весь минувший сезон мучился с Нико Ковачем, решившись окончательно сорвать этот хорватский пластырь аж в марте месяце. Результат пришел мгновенно: Хазенхюттль выиграл 4 из 6 стартовых туров, что позволило забыть о перспективе вылета. Команда резко вспомнила, что умеет прессинговать, а вертикальные атаки "волков" снова стали грозным оружием.

В Вольфсбурге летом было тихо. Была лишь одна существенная потеря – по сути лучший игрок команды Кун Кастельс ушел свободным агентом. Впрочем, бельгиец давно потерял мотивацию и доигрывал на "Фольксваген Арене" посредственно. Плюс за нормальные деньги на его место в воротах взяли хваленного Камиля Грабару – поляка с шикарными рефлексами, умением играть 1 на 1 и классным вбросом с руки, что может стать неплохим оружием для начала контратак.

Расцвел при Хазенхюттле другой поляк Якуб Каминский (3 ассиста в 4 последних матчах), который забронировал себе место на левом флаге. В лазарете пребывают Меле и Рожерио, плюс центрбек Йенц. Также не сыграют Вранкс, Паредес, Нмеча и новичок Матис Анжели.

Бавария

Для "Баварии" прошлая кампания была даже хуже, чем для "волков". Впервые с 2012-го года мюнхенцы закончили сезон вообще без трофеев. Само собой, это вызвало серьезные перемены в клубе. После миллиона отказов от других специалистов "рекордмайстер" остановился на кандидатуре Венсана Компани в качестве главного тренера. Очевидный даунгрейд в сравнении с предшественниками, но хотя бы по стилю есть мэтч.

Трансферная кампания была не менее странной. Во-первых, признали ошибку и таки выписали чистого опорника Пальинью, о котором год умолял Тухель. Киммиха не переподписали и не продали, рискуя потерять его через сезон свободным агентом. А на "проблемную позицию" взяли травматичного и талантливого вингера Майкла Олисе, как будто Сане, Комана, Гнабри и Мусиалы недостаточно. Плюс была странная продажа Де Лигт за копеечные 45 миллионов.

Старт сезона пропустит Лерой Сане из-за проблем с тазом. Плюс травмирован новичок Хироки Ито, а действующий чемпион Германии Станишич получил серьезную травму колена и не появится на поле в ближайшие несколько месяцев.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Статистика и факты

"Вольфсбург" выиграл больше половины своих первых матчей в Бундеслиге (14 из 27). "Бавария" – рекордсмен по победам в первом туре – 38 в 59 матчах.

Лучший бомбардир "волком" Йонас Винд в минувшем кампании забил 11 мячей, но лишь два из них пришлись на зиму и весну.

Кейн в прошлом сезоне стал самым результативным новичком лиги (36 голов).

Мюллер станет рекордсменом "Баварии" по количеству матчей в Бундеслиге, обойдя Зеппа Майера (473 поединка).

Личные встречи

"Бавария" не проигрывала "Вольфсбургу" в 18 последних встречах в чемпионате. В 12 из 13 последних встреч мюнхенцы выигрывали, включая победы 2:0 и 1:2 в прошлой кампании.

Ориентировочные составы

Вольфсбург: Грабара – Лакруа, Борнаув, Цезигер – Баку, Сванберг, Арнольд, Каминский – Виммер, Майер – Винд

Бавария: Нойер – Боэ, Ким, Упамекано, Геррейру – Киммих, Павлович – Гнабри, Мусиала, Тель – Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вольфсбург – Бавария от UA-Футбол

Компани на предсезонке наигрывал довольно гибкие 4-2-4 с двумя вингерами и двумя десятками в крайне свободных ролях. Периодически они превращались в инсайдов и чистых форвардов. Идеи интересные, но сырые. Вся эта радость держалась исключительно на тонком интеллекте Томаса Мюллера, который не только связывал игру, но и много забивал на предсезонке, плюс сделал дубль в Кубке. Ставка: гол Мюллера с коэффициентом 3.30.