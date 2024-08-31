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Матч тура. Байер – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги на 31.08.2024
В прошлом сезоне обе их битвы завершались со счетом 3:2 в пользу чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 2-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – РБ Лейпциг 19:30
Трансляция – Megogo
Байер
"Байер" на старте новой кампании особо не отличается от себя образца середины весны. Без большого блеска и подавляющего преимущества, но с тем же упрямым характером, верой в собственную неуязвимость и умением вовремя включиться и быть эффективным. Приключений при этом насобирали целое море всего за пару матчей.
Началось все с камбека в Суперкубке против "Штутгарта" в меньшинстве и победой в серии пенальти. А в прошлую пятницу все продолжилось победным голом Флориана Виртца на 101-й минуте в локальном дерби с Гладбахом. При этом парни Хаби Алонсо в несвойственной себе манере умудрились после перерыва растерять перевес в два гола. Но затем уже в фирменном стиле вырвали позитивный результат.
Перед Лейпцигом у "Байера" есть проблемы на воротах и в опорной зоне. Градецки заболел и уступит место №1 Коваржу. Паласиос продолжает восстанавливаться после травмы колена, а проверенный боец Андрих под вопросом на поединок. Так что ждем в старте новичка Гарсию. А вот Мукиеле только перешел и с первых минут стоит ждать Инкапье вместо Коссуну, покинувшего клуб.
РБ Лейпциг
Лейпциг в прошлом сезоне нешуточно попил крови у чемпиона. Леверкузенцы тогда дважды вырывали победу 3:2 в боевых перестрелках, во второй раз с излюбленным поздним победным голом. Это при том, что РБ при Розе солидно играет против топов, и у всех остальных представителей топ-5 они очки отбирали и не раз. Но "Байер" каждый раз ускользал.
Летом "красные быки" по традиции грамотно действовали на рынке. И зарабатывать не забывали (Ольмо и Симакан на двоих принесут 100 млн), и по выгодным ценам закупали интересных проспектов: взяли универсала защиты Гертрейду, талантливого свипера Вандервута, одного из главных вундеркиндов немецкого футбола Уэдраого. Антонио Нуса за 21 из "Брюгге" выглядит дороговато, но 2 мяча вингера за 42 минуты двух матчей говорят сами за себя.
Единственная проблема – потеря Вилли Орбана. Капитан дисквалифицирован, а без него оборона обычно страдает – 10 пропущенных в 4 последних играх без венгра, плюс ноль побед за этот отрезок. Еще одна большая потеря – тяжелая травма колена Шлагера. Его как и в сборной на Евро должен подменить Зайвальд.
Статистика и факты
- С начала прошлого сезона "Байер" забил 23 гола после 76-й минуты матчей Бундеслиги и пропустил только четыре.
- Леверкузен сейчас на серии из 35 матчей без поражений в лиге. Дольше серии были только у "Гамбурга" (36) и "Баварии" (53).
- Лейпциг – вторые в Бундеслиге по длительности текущей серии без поражений (12 поединков).
- Нуса забил два гола всего за 42 минуты игры за "Лейпциг" в двух матчах Бундеслиги и Кубка DFB.
Личные встречи
Новоявленный чемпион против "РБ Лейпцига" обычно чувствует себя неуютно. Прошлый сезон стал первым с момента выхода "быков" в элиту, когда РБ проиграл Леверкузену оба матча в лиге. До того у "Байера" было всего 3 победы в 14 личных поединках.
Ориентировочные составы
Байер: Коварж – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Гарсия, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифейс
РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрикс, Клостерманн, Лукеба, Раум – Нуса, Зайвальд, Айдара, Симонс – Опенда, Шешко
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Байер – РБ Лейпциг от UA-Футбол
В прошлом сезоне эти двое устраивали настоящие перестрелки с кучей моментов, голов и обоюдным желанием доминирования на футбольном поле. "Байер" пока явно не на своем пике, "РБ Лейпциг" и вовсе только просыпается. Качество футбола может немного пострадать, но содержания ждем привычного для их встреч. Прогноз: победа "Байера" + Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.20.
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