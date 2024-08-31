Бундеслига, 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Фрайбург 18:30

Трансляция – Megogo

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Бавария

Разгневанная минувшим сезоном "Бавария" стартовала в новой кампании с победы. Венсан Компани был доволен результатом игры с "Вольфсбургом" (3:2), но игра оставила вопросы. После "доминантного" первого тайма команда провалилась в дебюте второй половины, растеряв перевес в два гола. Гнабри позволил вернуть перевес, но и его удержали довольно нервно.

Главное отличие от предыдущей "Баварии" – в центре поля. Тухель хотел играть едва ли в две шестерки, но не имел ни одной чистой. У Компани в первой игре вышла пара созидателей Киммих-Павлович, которые активно двигались от своей до чужой штрафной. С одной стороны в атаке стало намного веселее, с другой – оборона многократно проваливалась, а ненадежную пару Ким-Упамекано еще и часто никто не прикрывал.

Решить эту проблему может дебют Пальиньи. Португальца просил еще Тухель, и вот наконец у баварцев будет классический опорный полузащитник. Другой новичок Хироки Ито травмирован, как и вернувшийся из "Байера" Станишич. Также на полную не готов Лерой Сане, которого после повреждения будут беречь, тем более теперь есть Олисе.

Фрайбург

Для нового главного тренера "Фрайбурга" Юлиана Шустера первые две недели были впечатляющими. После того как Кристиан Штрайх завершил свое 12-летнее пребывание на посту главного тренера, 39-летнему специалисту предстоит проделать большую работу, но под его руководством "Фрайбург" одержал победу над "Оснабрюком" со счетом 4:0.

А затем, возможно, неожиданно выиграл у занявшего второе место в прошлом сезоне "Штутгарта" со счетом 3:1. "Фрайбург" по своим лучшим канонам был крайне убедителен в обороне, а результат сделал за счет стандартов и фланговых навесов. При это в защите пришлось играть без основного голкипера Ноа Атуболу и универсального Гульде.

Эти двое не сыграют и в воскресенье. Плюс отсутствует лучший голеадор команды в прошлой кампании Грегорич и вингер-новобранец Эрин Динкчи, который был в числе самых быстрых игроков Бундеслиги в составе "Хайденхайма".

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Статистика и факты

"Фрайбург" – единственная команда в Бундеслиге, которой Кейн не смог забить в прошлом сезоне.

Мюллер побьет рекорд Зеппа Майера (709) по количеству матчей за "Баварию", если появится на поле в воскресенье.

Серж Гнабри провел в 2024-м году 6 матчей в чемпионате, в которых забил 4 и отдал один ассист.

Шустер может стать первым тренером "Фрайбурга", выигравшим два свои первых матча в немецкой элите.

Личные встречи

У "Фрайбурга" большая беда в матчах с "Баварией". В неудачную эпоху Тухеля "черный лес" впервые победил их на "Альянц Арене" в Кубке Германии (1:2) еще полтора года назад. Но в чемпионате у "Фрайбурга" полная безнадега с "рекордмайстром" – всего три ничьи в 24 выездах на "Альянц Арену" при 21 поражении.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Боэ, Ким, Упамекано, Дэвис – Киммих, Пальинья – Олисе, Мусиала, Гнабри – Кейн

Фрайбург: Мюллер – Кюблер, Розенфельдер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Остерхаге – Доан, Рель, Грифо – Адаму

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Фрайбург от UA-Футбол

"Фрайбург" солидно выглядел против "Штутгарта", но на "Альянц Арене" сохранить тот же уровень перфоманса им будет трудно. Тем более зная их историю выездов в Мюнхен. Особенно заряженным на игру будет Харри Кейн, ведь из всех команд в прошлой кампании не забивал он в Бундеслиге только "Фрайбургу". Ставка: Харри Кейн отметится забитым голом.