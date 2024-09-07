"Я чувствую вдохновение". Кейн - о том, какие игроки его вдохновляют

Нападающий сборной Англии и "Баварии" Гарри Кейн прокомментировал высказывание о "профессиональном долголетии".

"Наблюдая за игроками вроде Криштиану Роналду, Луки Модрича и Лионеля Месси, которые продолжают выступать на высоком уровне в возрасте 35-40 лет, я чувствую вдохновение. Это доказывает, что можно поддерживать высокий уровень игры на протяжении длительного времени.

Я стремлюсь играть в футбол на высшем уровне максимально долго. Эти игроки служат для меня источником мотивации и вдохновения. Я чувствую себя в отличном психологическом и физическом состоянии, готов провести еще один успешный сезон и надеюсь, что смогу поддерживать такой уровень еще много лет".