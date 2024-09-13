Начинай сначала. Хоффенхайм – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 10.09.2024

Бундеслига. 3-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Байер 16:30

Трансляция – Megogo

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Байер

Перед международным перерывом "Байер" потерпел первое поражение на внутренней арене за год с небольшим. Зубы чемпиону показал "РБ Лейпциг", который сумел отыграться с 0:2 в дебюте и перевернуть матч благодаря дублю Лои Опенда. При этом подопечные Хаби Алонсо допустили ту же ошибку, что и туром ранее, когда "Боруссия" Менхенгладбах во второй половине тоже сумела отыграть дефицит в два мяча.

Трагедии из поражения делать не стоит, ведь "Байер" даже в проигранном матче был на порядок сильнее оппонента. Но грубые ошибки в обороне обернули потенциальные 3 очка в провал. Из причин – интеграция в состав новичков и связанные с этим перебои в коммуникации. В этом смысле потеря Паласиоса и Андриха была решающей. Алейш Гарсия ошибался, но не много, как Та. Последний после неудавшегося трансфера снова обернулся в посредственного игрока.

Из хороших новостей – у Хаби в распоряжении весь состав на будущий тур. После операции на колене вернулся Паласиос, хотя в старте аргентинец выходить пока не готов. Также было время на интеграцию у Мукиеле, который может дебютировать за "Байер" после аренды из ПСЖ.

Хоффенхайм

"Хоффенхайм" за лето как кадрово, так и по сути практически не изменился. Команда как и раньше приятна для просмотра нейтральному зрителю: азартна в атаке и слабо организована сзади по меркам Бундеслиги, что ведет к результативному футболу. Из новых лиц – выкупленный как раз у "Байера" Адам Гложек, который заменил проданного в Дортмунд Байера. На сдачу купили Прасса из "Штурма" после удачного перфоманса на Евро в составе Австрии.

Зинсхайм по традиции целиком зависит от Андрей Крамарича. Лучший бомбардир в истории клуба своим хет-триком обеспечил победу над "Хольштайном" (3:2) в первом туре. А во втором забил "Айнтрахту" (1:3), правда Экитике с Мармушем у противоположных ворот нанесли еще больший урон. Всего на счету Крамарича 7 голов в 3 последних матчах чемпионата и 4 последних гола команды.

Если у "Байера" пустой лазарет, то у "Хоффенхайма" он заполнен. Не сыграют центрбек Кабак, основной опорник Гриша Премель и быстрый форвард Бебу. Также травмирован Юрасек, которого на левом краю заменит Прасс. Бекер и Джон недоступны.

Личные встречи

"Байер" выиграл 19 из 32 личных встреч. У "Хоффенхайма" всего 7 побед при 6 ничьих. Леверкузен также выиграл 4 из 5 последних встречи, при этом в 4 из них обе команды забивали.

Ориентировочные составы

Хоффенхайм: Бауманн – Дрекслер, Гриллич, Акпогума – Кадержабек, Гайгер, Штах, Прасс – Крамарич – Гложек, Бериша

Байер: Градецки – Мукиеле, Та, Инкапье – Фримпонг, Гарсия, Джака, Гримальдо – Терье, Виртц – Бонифасе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хоффенхайм – Байер от UA-Футбол

За 2 тура оба соперника пропустили по 5 голов. Да и в целом в их личных встречах явно прослеживается тренд на результативность – из 14 последних лишь в трёх случаях не проходила ставка "обе забьют". "Байер" сейчас хромает в обороне, у "Хоффе" там хронические проблемы, которые еще и усугубятся отсутствием Премеля и Кабака. Ставка: победа "Байера" + обе забьют (да) с коэффициентом 2.40.