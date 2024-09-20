Следующая жертва Мюнхена? Вердер – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 21.09.2024

Бундеслига. 4-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Бавария 16:30

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Вердер

"Вердер" выдал солидный старт сезона, обойдясь без поражений в первых 3 турах. Сначала добыли ничью в Аугсбурге (2:2), отыгравшись за счет гола Джастина Нджинмы. Через неделю дома удержали крепость против "Борусиии" Дортмунд (0:0), даже попробовав подловить фаворита в концовке, используя численный перевес. А уже после международного перерыва взяли первую победу в кампании, хотя обстоятельства были против этого.

В Майнце подопечные Оле Вернера на равных бились с хозяевами поля, но из-за удаления Марко Фридля остались вдесятером на последние полчаса. И мало того, что не пропустили (тут большая заслуга голкипера Михаэля Цеттерера с двумя топ-сейвами), так еще и в контратаке нашли победный гол. Который Деррик Кен забил первыми своими касаниями в Бундеслиге.

Кроме дисквалифицированного Фридля Оле Вернер также не сможет рассчитывать на форвардаДжастина Нджинму, который получил повреждение на прошлых выходных. Еще один центрбек Велькович под вопросом, из-за чего в старте ждут молодого Малатини. Наби Кейта даже не попал в заявку.

Бавария

Если "Вердер" не проигрывал в этом сезоне, то "Бавария" даже очков не теряла. С "Вольфсбургом" (2:3) в первом туре были проблемы, не идеально сыграли против "Фрайбурга" (2:0). Но дальше "Бавария" понеслась, забив за прошлую неделю 15 голов – 6 дебютанту Бундеслиги "Хольштайну" (1:6), а затем девять несчастному "Динамо" Загреб.

В этом команда Венсана Компани была очень похожа на "Баварию" времен Гвардиолы, когда "рекордмайстер" был устрашающе силен против закрытых андердогов за счет крутой позиционной атаки. Доминантный футбол Компани, в отличии от своего предшественника, предложить может. Но что будет против топ-соперника – это уже другой вопрос. Матч с "Байером" через неделю, тогда и будет повод сделать первые выводы.

Перед выездом в Бремен у Компани есть проблемы в линии защиты. Саша Боэ недавно получил травму колена, что обнажило позицию правого фулбека. Ведь Станишич тоже слег с тяжелой травмой, а Мазрауи продали. Также никак не дебютирует за клуб летний новичок Хироки Ито. У японца проблемы с плюсневой костью.

Ориентировочные составы

Вердер: Цеттерер – Малатини, Штарк, Юнг – Вайзер, Линен, Стаге, Деман – Шмид, Грюлль – Дукш

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Геррейру – Киммих, Пальинья – Коман, Мусиала, Гнабри – Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вердер – Бавария от UA-Футбол

Ожидаем очередного голепада от "Баварии". Скромнее, чем на прошлой неделе, ведь "Вердер" – соперник более серьезный. Бременцы не особо надежно защищаются средним блоком, и имеют привычку искать свои шансы в атаке даже против топов. Так что может даже найдут свой гол. Ставка: победа "Баварии" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.48.