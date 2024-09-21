Бундеслига, 4-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Боруссия Д 18:30

Трансляция – Megogo

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Штутгарт

"Штутгарту" предстоит сыграть со вторым финалистом последней Лиги Чемпионов за неделю. Команда Себастьяна Хенесса оставила приятное впечатление в Мадриде, но ожидаемо проиграла (3:1). "Швабы" провели сильный первый тайм на "Бернабеу", удивив "Реал" прессингом и быстрой игрой в пас. После перерыва немцам даже хватило сил отыграться, но бывший игрой "шваб" Антонио Рюдигер забил решающий гол.

Теперь пришло время встречать сразу двоих бывших игроков своей команды в лице Серу Гирасси и Вальдерама Антона. Причем больше всего на "Мерседес-Бенц Арене" скучают по Антону и по Ито. Ведь защита пока как решето – за исключением матча Кубка Германии "Штутгарт" пропускал во всех матчах сезона, причем в 3 из 4 случаев было целых три пропущенных. Не хватает как организованности, так и индивидуального качества – Нюбель провел очередной слабый матч в Мадриде, не первый раз результативно ошибся Миттельштедт.

На "Боруссию" у Хенесса нет серьезных потерь. Самая большая – травма колена универсального защитника Стергиу. Отсутствие 19-летнего Юстина Диля и вечно травмированного Николаса Нарти проблемой стать не должно.

Боруссия Д

Нури Шахин стартовал в качестве главного тренера Дортмунда с 4 побед в 5 матчах и ничьи. Но за солидным результатом прячется немало изъянов. Главный из них – медлительный билд-ап и проблемы с доставкой мяча в финальную треть. Из-за этого "Боруссия" долго страдает в поисках первого гола – 70 минут счет 0:0 сохранялся против "Айнтрахта" (2:0), матч с "Вердером" (0:0) так и закончился без голов.

От стерильности Дортмунд уже дважды спасал Байно-Гиттенс. С лавки 20-летний англичанин сделал дубль как в ворота "Айнтрахта", а посреди недели снова распечатал соперника, на этот раз "Брюгге" (0:3) еще одним дублем после 70+ минуты. Также бельгийцам свой первый гол за клуб забил Гирасси. Для Серу это была всего вторая игра за "Боруссию", и с ним Дортмунд сразу преображался.

В Штутгарт с командой не поехал только Джованни Рейна. У американца проблемы с пахом. Но это вряд ли станет большой помехой, ведь Шахин особой веры в 21-летнего вингера не демонстрировал. В остальном ждем сильнейший состав, включая Гирасси с первых минут. Его явно берегли в ЛЧ под выезд на "Мерседес-Бенц Арену".

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 63 раза. Дортмунд выиграл почти половину из них – 28. У "шваб" на 9 побед меньше. Еще 16 раз была зафиксирована ничья. В прошлой кампании "Штутгарт" выиграл обе личные встречи,

Ориентировочные составы

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Чейс, Шабо, Миттельштедт – Левелинг, Каразор, Штиллер, Ридер – Ундав, Демирович

Дортмунд, Кобель – Рюэрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебайни – Нмеча, Гросс – Мален, Брандт, Адейеми – Гирасси

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – Боруссия Д от UA-Футбол

Прессинг "Штутгарта" создаст трудности вялому билд-апу Шахина. В то же время агрессия хозяев будет оставлять свободные зоны для Адейеми, Малена и компании. Так что этот матч "Боруссии" будет серьезно отличаться от предыдущих – ждем обоюдоострой игры на встречных курсах, хоть и с поправкой на "топ-матч" (то есть не без мер предосторожности с обоих сторон). Ставка: "Боруссия" выиграет первый тайм/матч + тотал больше 3.5 с коэффициентом 4.00.