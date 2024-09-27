Чемпионский бой. Бавария – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 28.09.2024

Бундеслига, 5-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Байер 19:30

Трансляция – Megogo

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Бавария

Назначение Венсана Компани в кратчайшие сроки вернуло "Баварию" к их истокам. Мюнхенцы снова уничтожают середняков и аутсайдеров с неприличными счетами на табло, в процессе получая садистское наслаждение. Из последних результатов – 20 голов в 3 последних матчах против "Хольштайна" (1:6), загребского "Динамо" (9:2) и "Вердера" (5:0). Теперь возникает логичный вопрос – а что будет против топов, которые смогут оспорить доминацию мюнхенцев на поле.

Компани в зависимости от соперника тасует билд-ап. С доставкой мяча в финальную треть полный порядок, как и в штрафной – там Кейн резвится в любимой роли 9,5 (5+4 в 4 турах), Мусиала получил ключевую роль на поле, а Майкл Олисе сочетает качества плеймейкера и финишера, закончив последнюю игру с показателями 2+2. Контпрессинг на топовом уровне впервые за несколько лет, а прессинг – часто персональный и крайне агрессивный. По последнему компоненту есть вопросы, и "Байер" станет первым, кто всерьез его проверит.

Феноменальная форма Олисе и важность Гнабри в тактическом рисунке Компани делает их фаворитами на выход в старте на флангах атаки. В опорной зоне в случае осторожного плана некоторые ожидают "шестерку" Пальинью, но в это мало верится – скорее начнут Киммих с Павловичем. Лаймер таким образом займет вакантное после травмы Боэ место справа в защите. Слева с прицелом на реактивного Фримпонга – Дэвис.

Байер

Глобально "Байер" не потерял в качестве игры в сравнении с минувшей победоносной кампанией. По большинству ключевых метрик леверкузенцы либо равны, либо близки к "рекордмайстру". Напрягает только игра в защите, ведь больше подопечных Алонсо пропустило лишь 3 команды в стартовых 4 турах. Хотя, опять-таки, по ожидаемым пропущенным и заходам соперника в последние 20 метров полный порядок.

Феномен довольно точно объяснил Та, который сказал, что "Байер в целом хорошо обороняется, но пропускает простые голы". Все дело в индивидуальных ошибках, в чем особенно отличился Тапсоба, катастрофично дебютировавший против "волков" Мукиеле и сам Та, которые превратился в обыкновенный холодильник после несостоявшегося трансфера в "Байерн". Из приятного – "Байер" заметно прибавил в игре на стандартах, в частности все 4 в прошлом туре "волкам" забили с них. И идут в лидерах лиги по голами и созданной угрозе в этом компоненте.

По составу ожидания консервативные. Ждем от Алонсо классики образца прошлой весны – с Инкапье в тройке ЦЗ, с Андрихом рядом с Джакой в опорной (Паласиос еще полностью не готов, Гарсия в паре с Гранитом делает центр дырявым). Единственное изменение – неплохо вписавшийся Терье, который займет вакантную позицию второй десятки рядом с Фло с упором на завершение.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Гнабри – Кейн

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Терье, Виртц – Бонифейс

Статистика и факты

"Бавария" забила 20 голов 3 последних матчах во всех турнирах.

При Компани "Бавария" выиграла 6 матчей из 6 во всех турнирах.

Харри Кейн – лидер Бундеслиги по голам (5) и ассистам (4).

"Байер" чаще всех в лиге попадал в каркас ворот (3).

"Байер" забивал победный гол в компенсированное время дважды в 4 турах.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Байер от UA-Футбол

Не будем обманываться текущей формой команд. Да, "Бавария" выглядит могущественно, и да, "Байер" лихорадит в защите. Но таких проверок Компани еще не проходил, и все это великолепие мюнхенцев может улетучиться, если не удастся забрать у "Байера" мяч. Интересна реакция Алонсо – осторожный план помог им вынести "Баварию" во втором круге прошлого сезона, но против команды Компани это выглядит суицидально, особенно без былой надежности сзади. Так что ждем обоюдоострой игры с постоянной борьбой за инициативу. И кучей атак на пространстве по меркам топ-поединка. Ставка: тотал больше 4 с коэффициентом 2.28.