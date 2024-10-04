Байер – Хольштайн. Прогноз матча Бундеслиги на 05.10.2024

Бундеслига, 6-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Хольштайн 16:30

Трансляция – Megogo

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Байер

На фоне уплотнения и усложнения графика "Байер" в последнюю неделю осваивал прагматичный подход. Хаби Алонсо припарковал автобус против "Баварии" (1:1) на прошлых выходных, а затем и в ЛЧ на второй тайм с "Миланом" (1:0). Хотя в обоих матчах без удачи удержать выгодный счет не удалось бы, ведь Леверкузен все еще не безгрешен в обороне.

Алонсо доказал еще в прошлом сезоне, что умеет не только ставить блистательный футбол, но и вовремя переключать передачи, умело распределяя силы на все турниры. Это и было одним из ключей к домашнему дублю и выходу в финал ЛЕ. И вот теперь после очень трудного отрезка есть возможность передохнуть, и принять новичка Бундеслиги. С которыми "Байер" редко страдает (7 побед против новичков кряду).

Джака, Фримпонг, Та, Тапсоба и Инкапье целиком отбегали два последних матча, так что минимум двое-трое из списка присядут на лавку. Свои шансы должны получить Мукиеле и Белосьян. Возможно и Телла. В опорную зону готов вернуться Паласиос, как раз матч для набора кондиций. Пару ему должен составить Гарсия, если Джака сядет.

Хольштайн

"Хольштайн" на первых порах напоминает первокурсника. Чистосердечного, наивного и нелепого. С романтичными идеалами и полным отсутствием здорового прагматизма, без которого реалии Бундеслиги давят их и даже не замечают. Попытка разыгрывать коротко от ворот закончилась тремя пропущенными от "Баварии" (1:6) за 13 стартовых минут.

Попытки играть на встречных курсах с середняками – к поражениям хворающему и полностью разбалансированному "Хоффенхайму" (2:3) и феерии Омара Мармуша на прошлых выходных. Форвард "Айнтрахта" в классной форме, но давать ему оформлять 2+2 без всяких тактических подстроек, – это суицид. А при лучшем раскладе египтянин мог бы и 6 результативных действий оформлять в тот вечер.

Тешит только форма Мачино, у которого уже 3 гола в Бундеслиге. Японец ожидается с первых минут в Леверкузене при поддержке Пората и Пихлера из глубины. Из потерь – только молодой защитник Кляйне-Бекель. Юханссон должны поставить на ноги перед матчем. Все остальные здоровы.

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Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Мукиеле, Та, Белосьян – Телла, Паласиос, Гарсия, Гримальдо – Терье, Виртц – Бонифейс

Хольштайн: Вайнер – Беккер, Эррас, Юханссон, Гешвилль – Кнудсен, Холтби, Ремберг – Порат, Пихлер – Мачино

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Хольштайн от UA-Футбол

Победа чемпиона абсолютно неизбежно. Зная команду Алонсо, стоит ждать резкого дебюта и спокойной игры в эконом-режиме после. Ставка: первый гол будет забит с 1-й по 18-ю минуту с коэффициентом 1.85.