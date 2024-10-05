Встреча лидеров. Айнтрахт – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 06.10.2024

Бундеслига, 6-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Бавария 19:30

Трансляция – Megogo

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Айнтрахт

"Айнтрахт" перед приездом "Баварии" неожиданно оказался их главным преследователем. Случилось это благодаря мощному старту: "орлы" к этому туру подходят с лучшей формой среди всех команд Бундеслиги – только Франкфурт набрал все 12 очков по итогам последних 4 туров. И обыграл на этом пути не только слабаков – "Хоффенхайм" (3:1), "Вольфсбург" (1:2), "Боруссию" М (2:0), плюс "Хольштайн" (2:4).

Ключ к преображению – форма Омара Мармуша. Египтян отличался в 4-х турах кряду, настреляв 6 голов и 3 ассиста. И вышел в лидеры бомбардирской гонки и на второе место в гонке ассистентов. У Мармуша классная связка с Экитике, хотя на минувших выходных в Киле (2+2) Омар доказал, что от партнера не так уж и зависим. Мармуш отличился и против "Бешикташа" (1:3) в четверг, где отыграл больше часа.

Большой потерей стала травма бедра у Траппа, из-за которой первый номер пропустил 2 последних тура. Кевина могут поставить на ноги, но вопрос относительно кондиций открытый. Точно пропустят игру молодые хавы Оскар Хейлунд и Мехди Лун.

Бавария

На прошедшей неделе вознесенный тон относительно работы Венсана Компани заметно поумерили. Встреча с двумя баскскими топ-коучами оголила некоторые изъяны в игре новой "Баварии". За ничью с "Байером" (1:1) стыдно точно быть не должно – там мюнхенцы полностью доминировали, задавили чемпиона прессингом, разе что с созданием очевидных голевых шансов были проблемы.

Но вот хитрый Унай Эмери и его "Астон Вилла" на полную обнажили недостатки персонального прессинга "Баварии". Бирмингемцы запарковали классный низкий блок и постоянно выходили в быстрые атаки, где Упамекано и компанию терзали на больших пространствах. Итог – первое фиаско на групповом раунде ЛЧ за 41 матч.

Главная проблема перед выездом во Франкфурте – травма бедра Мусиалы, ключевого игрока нынешней "Баварии". Плюс остаются проблемы в защите – Ито до сих пор не дебютировал, а оба правых фулбека вылетели – и Боэ, и Станишич. Также за нецензурную брань в прошлом туре получил бан резервный кипер Ульрайх.

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Сантос – Кристенсен, Тута, Кох, Теат – Эбимбе, Схири, Ларссон, Шаиби – Экитике, Мармуш

Бавария: Нойер – Геррейру, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Павлович – Олисе, Мюллер, Гнабри – Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Бавария от UA-Футбол

Разрыв между "Айнтрахтом" и топ-5 по кадровому ресурсу абсолютно очевидный. Топмеллер построил классную команду, но соперничать с "Баварией" им очень трудно. Предел – помучать мюнхенцев в быстрых атаках за счет связки Мармуша и Экитике, и найти свой гол. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом 2.52.