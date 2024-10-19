Бундеслига, 7-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер - Айнтрахт 16:30

Трансляция – Megogo

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Байер

Проблемы "Байера" со старта сезона никуда не подевались, как впрочем, и качественный футбол. После вымученной ничьей на "Альянц Арене" (1:1) команда Хаби Алонсо разобралась с "Миланом" (1:0) Фонсеки, чтобы в традиционной для себя манере потерять очки в абсолютно выигранной встрече против несчастного "Хольштайна" (2:2).

Ровно в половине матчей в сезоне (5 из 10) "Байер" мощно стартовал и добивался перевеса в два гола еще до перерыва. Но затем "фармацевты" раз за разом выключались, и трижды позволяли соперникам возвращаться в игру и восстанавливать паритет. Эта проблема хроническая и ее надо решать.

Из хорошего – лазарет полностью опустел. Паласиос восстановился после операции и потихоньку вливается обратно в состав. Даже Виртца успели поставить на ноги после повреждения в сборной. Вопрос лишь в том, сколько игровых минут доктора отведут ему.

Айнтрахт

Шутки шутками, а "Айнтрахт" перед международной паузой имел лучшую форму в Бундеслиге, набрав 13 очков в 5 последних турах. Не остановила их даже "Бавария" (3:3), которую Мармуш обокрал в компенсированное время. Как итог – третья позиция и всего 1 пункт отставания от первого места.

Кристенсен и Теат добавили монолитности обороне. Ларссон солидно прибавил и составил мощную связку Схири в опорной зоне. Но главная красота впереди, где в вертикальных атаках разрывают Экитике и Мармуш. Последний сейчас в лучшей форме в карьере. У египтянина стрик из 5 результативных матчей подряд, с 3 дублями и 4 ассистами.

Топмеллер тоже сумеет выставить оптимальный состав в Леверкузене. Снова в строю Кнауфф. Под вопросом только Дауд, который появляется на поле и без того редко.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Терье, Виртц – Бонифейс

Айнтрахт: Трапп – Кристенсен, Тута, Кох, Теат – Кнауфф, Схири, Ларссон, Шаиби – Экитике, Мармуш

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер - Айнтрахт от UA-Футбол

"Байер" при всех своих проблемах все еще показывает качество игры, превосходящее даже огненных по текущей форме "орлов". Так что Леверкузен – явный фаворит. Вопросы есть только по угасанию после перерыва и проблемам при переходе в оборону. Понятно, что Мармуша будут крыть всеми силами, но 3.30 за гол Омара – все равно слишком, учитывая его кондиции и трудности "Байера" в транзициях. Ставка: Мармуш забьет.