  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Германия
  4. Байер – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 19.10.2024
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 19.10.2024

Германия
Обновлено

Продлит ли Мармуш результативную серию?

Байер – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 19.10.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 7-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер - Айнтрахт 16:30

Трансляция – Megogo

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Бундесліги Байєр - Айнтрахт
Смотреть трансляцию

Содержание

Байер

Проблемы "Байера" со старта сезона никуда не подевались, как впрочем, и качественный футбол. После вымученной ничьей на "Альянц Арене" (1:1) команда Хаби Алонсо разобралась с "Миланом" (1:0) Фонсеки, чтобы в традиционной для себя манере потерять очки в абсолютно выигранной встрече против несчастного "Хольштайна" (2:2).

Ровно в половине матчей в сезоне (5 из 10) "Байер" мощно стартовал и добивался перевеса в два гола еще до перерыва. Но затем "фармацевты" раз за разом выключались, и трижды позволяли соперникам возвращаться в игру и восстанавливать паритет. Эта проблема хроническая и ее надо решать.

Из хорошего – лазарет полностью опустел. Паласиос восстановился после операции и потихоньку вливается обратно в состав. Даже Виртца успели поставить на ноги после повреждения в сборной. Вопрос лишь в том, сколько игровых минут доктора отведут ему.

Айнтрахт

Шутки шутками, а "Айнтрахт" перед международной паузой имел лучшую форму в Бундеслиге, набрав 13 очков в 5 последних турах. Не остановила их даже "Бавария" (3:3), которую Мармуш обокрал в компенсированное время. Как итог – третья позиция и всего 1 пункт отставания от первого места.

Кристенсен и Теат добавили монолитности обороне. Ларссон солидно прибавил и составил мощную связку Схири в опорной зоне. Но главная красота впереди, где в вертикальных атаках разрывают Экитике и Мармуш. Последний сейчас в лучшей форме в карьере. У египтянина стрик из 5 результативных матчей подряд, с 3 дублями и 4 ассистами.

Топмеллер тоже сумеет выставить оптимальный состав в Леверкузене. Снова в строю Кнауфф. Под вопросом только Дауд, который появляется на поле и без того редко.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Терье, Виртц – Бонифейс

Айнтрахт: Трапп – Кристенсен, Тута, Кох, Теат – Кнауфф, Схири, Ларссон, Шаиби – Экитике, Мармуш

Ставки и коэффициенты

Favbet
1,49
4,95
6,00
Узнать больше
GGbet
1,51
5,15
5,76
Узнать больше

Прогноз на матч Байер - Айнтрахт от UA-Футбол

"Байер" при всех своих проблемах все еще показывает качество игры, превосходящее даже огненных по текущей форме "орлов". Так что Леверкузен – явный фаворит. Вопросы есть только по угасанию после перерыва и проблемам при переходе в оборону. Понятно, что Мармуша будут крыть всеми силами, но 3.30 за гол Омара – все равно слишком, учитывая его кондиции и трудности "Байера" в транзициях. Ставка: Мармуш забьет.

По теме
yellow-arrow
Встреча лидеров. Айнтрахт – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 06.10.2024
yellow-arrow
Байер – Хольштайн. Прогноз матча Бундеслиги на 05.10.2024
yellow-arrow
Чемпионский бой. Бавария – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 28.09.2024
Байер (Леверкузен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости