Несколько клубов АПЛ заинтересованы в хавбеке Байера Виртца

"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль" интересуются Флорианом Виртцем. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в X.

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По информации журналиста, если 21-летний Вирц захочет уйти следующим летом, "Байер" намерен продать его за границу, а не в "Баварию". "Манчестер Сити" является главным претендентом на Виртца, также в число претендентов входят "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Отмечается, что "Реал Мадрид" также участвует в гонке, но "Байер" в настоящее время считает переход в мадридский клуб следующим летом нереальным.

Напомним, контракт Виртца с "Байером" рассчитан до лета 2027 года. За этот сезон хавбек сыграл 10 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав одну голевую передачу.