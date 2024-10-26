Вердер – Байер. Прогноз и анонс матча Бундеслиги на 26.10.2024

Бундеслига, 8-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Байер 19:30

Трансляция – Megogo

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Вердер

"Вердер" – самая удивительная команда Бундеслиги этого сезона. На выезде парни Оле Вернера просто невероятны: взяли 10 очков из 12, забили 12 мячей. В 5-м туре взяли победу в Зиснхайме после того, как проигрывали "Хоффенхайму" 3:0 на 12-й минуте. В прошлом – добыли волевую победу в Вольфсбурге (2:4) с тремя голами после перерыва.

В Бремене же "музыканты" все никак не запоют. Всего один набранный пункт в трех домашних поединках чемпионата. Без единого забитого гола, а как в случае с игрой против "Баварии" – даже с нулем ударом за все 90 минут. А теперь вслед за "Боруссией" Д и мюнхенцами на "Везерштадион" едет чемпион, что не обещает добра.

Наби Кейта с апрельского матча против "Байера" остается отстраненным от первой команды. Кроме экс-хавбека "Ливерпуля" в центре поля недостает Алеверо (травма колена) и Стаге (икра). Плюс мышечную травму получил центрбек Штарк.

Байер

Прошлый приезд в Бремен был для "Байера" крайне памятным. В апреле парни Хаби Алонсо выиграли здесь со счетом 0:5, отпраздновав свой первый чемпионский титул в истории. А Виртц тем памятным вечером положил хет-трик. Правда, на новый сезон перенести те же результаты Леверкузену не удалось.

Кризисом это не назвать, но есть трудности в защите, плюс "Байер" постоянно не хватает на 90 минут. Трижды теряли перевес в два гола по ходу матчей, не всегда дожимают соперников при игровом перевесе. Алонсо продолжает ротировать, чтобы не усугублять усталость, но глубины не хватает на Бундеслигу и Лигу Чемпионов. Так, полурезерным составом потеряли очки в "Бресте" посреди недели.

Из плюсов – перед Хаби Алонсо почти полностью боеспособный коллектив. Единственная потеря – Амин Адли. Учитывая интеграцию Терье и постепенный набор формы Хофманном, это проблемой стать не должно.

Ориентировочные составы

Вердер: Цеттерер – Малатини, Фридль, Юнг – Агу, Биттенкурт, Лынен, Кен – Вайзер, Шмид – Дукш

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Терье, Виртц – Бонифейс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вердер – Байер от UA-Футбол

Проблемы "Байера" в защите и особенно при транзишне в оборону обещают "Вердеру" надежды на первый домашний гол в кампании. Но вот у "музыкантов" всегда была дырявая защита, и она особенно уязвима перед "Байером", умеющий взламывать их компактный средний блок. Ставка: обе забьют + победа Леверкузена с коэффициентом 2.54