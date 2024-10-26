Худшие против лучших. Бохум – Бавария. Прогноз и анонс матча Бундеслиги на 27.10.2024

Бундеслига, 8-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Бавария 16:30

Трансляция – Megogo

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Бохум

"Бохум" без преувеличений был абсолютно худшей командой Бундеслиги на старте сезона. Потому место на самом дне таблицы – закономерно. Как и увольнение главного тренера Петера Цайдлера, а вместе с ним и спортивного директора Марка Леттау, который привел коуча в клуб. Одно очко по итогам 7 туров – плохо даже для "железных".

Но проблема результатов была не столь критичной, как само качество футбола. Попытки Цайдлера играть с ромбом в центре поля никак не коррелировали с загадочными закупками вингеров летом. И оставляли такие дыры на краях, что Мудрику и не снились. А каждая ошибка в центре поля подставлялась под опасную контратаку соперника.

Большой потерей для "Бохума" стала травма левого фулбека Бернардо, лучшего защитника в команде. Есть проблемы и в центральной оси – центрхав Матуш Беро слег с повреждением колена, центрфорвард Майрон Боаду – травмой бедра. Бывший первый номер Риманн все еще отстранен.

Бавария

"Бавария" нахваталась комплиментов за уничижительные разгромы на старте сезона. Но как только пошли серьезные соперники, в "машине" Компани стали проявляться один нерабочий механизм за другим. Как итог – всего одна победа в 5 последних матчах во всех турнирах. Два фиаско в ЛЧ против "Астон Виллы" и "Барселоны", а также две ничьи в Бундеслиге.

Откровенно говоря, мюнхенцы не смотрелись так уж плохо на этом отрезке, и при других обстоятельствах могли забрать и 3-4 виктории на этом отрезке. Одна из теневых причин – отсутствие Джамала Мусиалы, который вернулся на полчаса против "Барсы" посреди недели. Из очевидных – ненадежный Rest Defence и повышенная нагрузка на оборону при радикальном персональном прессинге, который не работает против топов.

Главной потерей "Баварии" стала травма Павловича. Перелом ключицы оставляет опорника вне игры до конца года. Плюс никуда не делись проблемы на краях защиты. Станишич вернулся к тренировкам, но хорват, как и Боэ с Ито, к возвращению на поле не готовы.

Ориентировочные составы

Бохум: Древес – Пасслак, Медич, Ордец, Машович, Виттек – Де Вит, Сиссоко, Лосилла – Брошински, Мийоши

Бавария: Нойер – Геррейру, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Пальинья – Олисе, Мусиала, Гнабри – Кейн

Прогноз на матч Бохум – Бавария от UA-Футбол

Смена тренера должна немного взбодрить "Бохум". Но правда в том, что "железные" ужасны в этой кампании. А "Бавария" обожает громить слабаков, да и выпустить пар после "Барсы" нужно. Трижды за 3 последних года "Бохум" в этом противостоянии проигрывал 7:0. Можно ждать чего-то подобного и в воскресенье. Ставка: фора на "Баварию" (-3.0) с коэффициентом 2.58