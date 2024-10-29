Майнц – Бавария. Прогноз и анонс матча Кубка Германии на 27.10.2024

Кубок Германии, 1/16 финала

Майнц, Мева Арена

Майнц – Бавария 21:45

Трансляция – Megogo

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Майнц

В первом раунде турнира "Майнц" обыграл "Веэн Висбаден" со счетом 3:1. Подопечным Бо Хенриксена понадобился экстра-тайм для того, чтобы выбить представителя 3-го дивизиона, ведь по ходу встречи 05 уступали. В Бундеслиге дела пока идут средне – 13-е место в Бундеслиге и 9 очков за 8 туров.

На выходных "Майнц" достиг разочаровывающей ничьей с "Боруссией" (1:1), почти вдвое переиграв соперника по xG. Это была редкая игра, где "карнавальники" были опасны. Так у них всего 14 голевых моментов за весь сезон, что является третьим худшим результатом среди 18 команд Бундеслиги. Оборона при этом не впечатляет так, как раньше, хотя сушить игру пытаются.

Такой закрытый футбол полностью теряет свой смысл с травмой Йонатана Буркардта. Автор 6 голов в 9 матчах этого сезона получил травму в прошлом туре. А вместе с капитаном вылетел на месяц и Надим Амири – единственный креативщик центр поля и лучший исполнитель стандартов.

Бавария

Что касается "Баварии", то в воскресенье она традиционно разгромили "Бохум" (0:5). Но это вряд ли сильно улучшило им настроение после после унизительного разгрома 4:1 от "Барселоны" в Лиге чемпионов, где подопечные Компани проиграли уже 2 матча. Плюс на этом отрезке было несколько осечек в Бундеслиге, что впрочем не повлияло на их лидерство.

"Бавария" Компани с большим удовольствием громит соперников в этом сезоне. Но тяжелый отрезок календаря показал, что у них есть игровые проблемы. Главная из них – в обороне, где агрессивный персональный перестает работать против команд выше уровнем. Другое дело, что кадрово ослабленный "Майнц" вряд ли будет в состоянии этим воспользоваться.

Компани придется ограничить ротацию в защите из-за травм. Все еще не готовы к появлению на поле правые защитники Йосип Станишич и Саша Боэ. Плюс универсальный новичок Хироки Ито все еще ждет дебюта. Так что из изменений в защите ожидаются только Дайер, Лаймер. Также до конца года вылетел Павлович, из-за чего пришлось возвращать в состав Горецку. А также придется выставлять на кубок Киммиха.

Ориентировочные составы

Майнц: Рисс – Кор, Йенц, Ляйтш – Каси, Сано, Хон Хен Сок, Мвене – Небель, Ли Чжэ Сон – Зиб

Бавария: Ульрайх – Лаймер, Упамекано, Дайер, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Гнабри – Тель

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Майнц – Бавария от UA-Футбол

Без Буркардта и Амири "Майнцу" будет нечем проверять оборону "Байерна". Так что даже присутствие персонажей вроде Дайера и Ульрайха в старте не должно создать проблем. Ставка: сухая победа "Баварии" с коэффициентом 2.74.