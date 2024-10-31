Бундеслига, 9-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер - Штутгарт 21:30

Трансляция – Megogo

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Байер

По результатам "Байер" заметно просел в сравнении с минувшим сезоном. 82% процента побед в Бундеслиги и 50% – в нынешнем. Но бить тревогу рано – топовый футбол никуда не делся, каркас на месте. Просто заметно выгорели, а половина ключевых игроков уже не так разрывают. Оттого и допускают столько осечек.

На прошлых выходных в Бремене "Байер" пропустил на 90-й и остался без победы после эффектного выстрела Романо Шмида. Таким образом Леверкузен в 3-й раз в последних четырех турах потеря перевес по ходу игры, и сыграл вничью. Та же история была в Бресте в ЛЧ.

Из плюсов – все основные исполнители в распоряжении Хаби Алонсо. Хотя резерв немного ослаб из-за перелома Амина Адли. Быстрые ноги марокканца могли бы пригодится против динамичного соперника, но раньше марта он не вернется. Плюс до конца ноября вылетел универсал обороны Белосьян.

Штутгарт

"Штутгарту" в начале сезона оценил все трудности игры на два фронта. Как и "Байер", "швабы" немного просели и были крайне нестабильны. В середине сентября-начале октября был блестящий первый тайм на "Бернабеу" (3:1) и эпичный разгром "Боруссии" Дортмунд (5:1). А затем три невзрачные ничьи кряду против "Вольфсбурга" (2:2), "Спарты" (1:1) и "Хоффенхайма" (1:1).

Дела заметно поправились после международного перерыва, в котором многие игроки "шваб" вышли на первый план в сборной Германии, включая Ундава и Левелинга. Начали с болезненного фиаско в Мюнхене (4:0), но затем выдали серию из 3 побед во всех турнирах кряду, включая выездной успех против "Ювентуса" (0:1)

Хенесса перед выездом к чемпионам не может не беспокоить дыра в центре защиты. Загаду вылетел аж до февраля, едва успев восстановится после тяжелой травмы. Плюс дисквалифицирован Шабо. Летний новичок Кайтель имел опыт игры на позиции ЦЗ в "Фрайбурге", но он тоже в лазарете. Впереди в паре с Ундав ждем туре, отличившегося в 2 последних поединках.

Ориентировочные составы

"Байер": Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Терье, Виртц – Бонифейс

"Штутгарт": Нюбель – Вагноман, Чейз, Руо – Миттельштедт, Мийо, Каразор, Штиллер, Левелинг – Туре, Ундав

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер - Штутгарт от UA-Футбол

И у "Байера", и у "Штутгарта" конкретно барахлит защита – в этом сезоне у них на двоих ни одного клиншита в 8 турах Бундеслиги. Добавляем к этому азартный атакующий стиль, которым парни Алонсо и Хенесса неизменно радуют в последних встречах друг с другом (5 противостояний подряд обменивались голами). И получаем результативную перестрелку, в которой Леверкузен выглядит предпочтительнее. Ставка: победа "Байера" + обе забьют с коэффициентом 2.56.