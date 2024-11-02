Бундеслига, 9-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д - РБ Лейпциг 19:30

Трансляция – Megogo

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Боруссия Д

Посреди недели дортмундцы вылетели из Кубка Германии, уступив во втором раунде "Вольфсбургу" (1:0) в экстра-таймах. Поражение от "волков" стало третьим подряд во всех соревнованиях, включая унизительный разгром 5:2 от мадридского "Реала" 22 октября и поражение 2:1 от "Аугсбурга" в последнем матче чемпионата в минувшие выходные.

Несмотря на 76% владения мячом с "Аугсбургом", в субботу хозяева выдали "фирменный" для этой кампании перфоманс в атаке – 1 голевой шанс и меньше единицы по ожидаемым голам. Об увольнении Нури Шахина говорят всерьез, настолько ужасно выглядит его работа на старте. Но спортивный директор Дортмунда Себастьян Кель в последнем интервью заступился за коуча.

К куче игровых проблем добавились еще и кадровые. В защите катастрофа: недоступен центрбек Никлас Зюле, под вопросом его партнер по обороне Вальдемар Антон. Минус фулбеки Коуто и Рюэрсон. Также травму посреди недели получил первый номер Грегор Кобель. В атаке недостает только Карима Адейеми.

РБ Лейпциг

Атака у "РБ Лейпциг" даже хуже, чем у Дортмунда. Если по созданной угрозе "Боруссия" 5-я в лиге, то РБ – 8-ые. По забитым – 5-е место против 7-го. Те же проблемы в позиционной атаке, которые Хави Симонс при посредственной форме уже не маскирует. Тянет у чужих ворот Опенда, у которого на неделе возникли проблемы со здоровьем, плюс стандарты.

Разница между этими двумя, причем колоссальная, в обороне. Лейпциг 6 из 8 матчей в лиге в этой кампании закончил без пропущенных. До игры против "Фрайбурга", где парни Марко Розе пропустили в концовке при перевесе 3:0, "быки" 5 туров кряду имели "сухарь". Где-то везло, где-то тащил вратарь, свою роль сыграл и переход на схему в 3 ЦЗ, в которой провели большую часть кампании. Но все равно оборона держалась очень прилично.

Потерь у Лейпцига не так много, но они довольно серьезные. Ключевая – Хави Симонс. До середины декабря также вылетел Давид Раум, основной левый фулбек. Большой потерей стала еще одна тяжелая травма Шлагера, лучшего опорника. Переход на тройку во много произошел из-за этого – без австрийца центр уже не держался. Тем более его бюджетная версия Зайвальд тоже в лазарете.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Мейер – Джан, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини – Забитцер, Гросс – Мален, Брандт, Гиттенс – Гирасси

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Орбан, Лукеба – Гертрюйда, Кампль, Айдара, Хенрикс – Нуса, Шешко, Опенда

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д - РБ Лейпциг от UA-Футбол

Учитывая кадровые проблемы "Боруссии" в защите, буки откровенно переоценивают команду Шахина. Тем не менее, дома даже такой Дортмунд с серией из 3 поражений кряду – трудный соперник. Ставка: победа Лейпцига в 1 мяч либо ничья с коэффициентом 2.16.