Бундеслига, 10-й тур

Майнц, Мева Арена

Майнц – Боруссия Д 16:30

Трансляция – Megogo

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Майнц

"Майнц" в этом сезоне соответствует ожиданиям, расположившись во второй половине турнирной таблицы с 10 очками в 9 турах. Забавно, но в прошлой кампании "карнавальники" в некоторых аспектах даже увереннее, хотя долго шли в зоне вылета. Тогда команда Бо Хенриксена хронически недобирала очки, сейчас же результаты соответствуют игре.

Единственный реальный апгрейд в этом сезоне – Йонатан Буркардт. Капитан набрал форму после тяжелой травмы, оставившей его вне игры на год, настрелял 5 голов в 9 матчах и даже удостоился вызова в Бундестим. Его реализация (xG 3.25) делает разницу, особенно на контрасте с Ажорком и прочими мазилами. И "Майнц" теперь снова может играть закрыто, при этом имея хоть какую-то контругрозу.

У "Майнц" всего две кадровые потери, но обе – в проблемной зоне. ЦЗ Андреас Ханче-Ольсен и Моритц Йенц травмированы. Дыру придется закрывать 33-летним ветераном Штефаном Беллем и опорником Домиником Кором. Из плюсов – лидеры атаки Амири и Буркардт на этой неделе тренировались по полной.

Боруссия Д

"Боруссия" на старте сезона – это американские горки. Нури Шахин начал с 4 побед в 5 стартовых матчах, но игра команды была просто ужасной. На этом отрезке команду тащил Гиттенс, а затем эстафету перенял выздоровевший Серу Гирасси. Неудивительно, что с уплотнением календаря и сложными оппонентами начались провалы.

Один из них – избиение в Штутгарте (5:1), где Антона, Гирасси и их новый клуб приняли очень недружелюбно. Дальше был катастрофичный второй тайм против "Реала" (5:2) в ЛЧ с суицидальными решениями Шахина по ходу игры и серия из 3 поражений во всех турнирах. И кадровая катастрофа с потерей почти всех игроков обороны. Которая только сплотила команду, по игре уничтожившую "РБ Лейпциг" (2:1) на минувших выходных.

Без Кобеля на воротах, с Гроссом справа в защите и Джаном в центре обороны БД заиграла так, словно не было ужасного старта сезона. Нмеча выдал свой лучший отрезок после трансфера, Забитцер наконец играет на удобно позиции шестерки. А Макс Байер в роли правого инсайда против РБЛ принес победу (1+1), хотя до того вообще не отличался результативными действиями.

Личные встречи

"Боруссия" обыгрывала "Майнц" 20 раз в 36 матчах. Но свой главный матч против "карнавальников", который бы мог принести чемпионство, тогда еще подопечные Эдина Терзича сыграли вничью (2:2). С тех пор "Боруссия" за трагедию на "Мева Арена" реванша так и не взяла, отлетев здесь от хозяев 3:0 в мае, до того расписав ничью дома (1:1).

Ориентировочные составы

Майнц: Центнер – Кор, Белль, Ляйтш – Каси, Сано, Амири, Мвене – Небель, Ли Чжэ Сон – Буркардт

Боруссия Д: Мейер – Гросс, Джан, Антон, Шлоттербек – Нмеча, Забитцер – Байер, Брандт, Гиттенс – Гирасси

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Майнц - Боруссия Д от UA-Футбол

"Боруссия" был невероятно заряжен на прошлых выходных, затмив на время все свои кадровые и игровые проблемы. Но хватит ли запала еще и на "Майнц" с полным отсутствием ротации и без поддержки домашних трибун – тот еще вопрос. Ожидаем, что "карнавальники" продлят свою беспроигрышную серию с Дортмундом. Ставка: фора на "Майнц" (+0.5) с коэффициентом 1.80.