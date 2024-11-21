Бундеслига. 11-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Аугбург 21:30

Трансляция – Megogо

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Бавария

"Бавария" ушла на международный перерыв с 8 победами в 10 турах и без единого поражения. Две единственные ничьи – отскоки "Байера" (1:1) и "Айнтрахта" (3:3) в матчах, где команда Компани тотально доминировала. Вдобавок лучшая атака (33 забитых), лучшая защита по допущенным моментам и 5 очков отрыва от ближайшего преследователя.

После ряда неудач в ЛЧ, включая поражение 1:4 против "Барселоны", Компани начал поиски баланса между атакой и обороной. Как итог – после фиаско от каталонцев была серия из 5 сухих побед кряду. Две последние в лиге – и вовсе с нетипичным счетом 1:0. Оказывается, Мюнхены могут играть и так.

Что касается кадров, то за время международного перерыва ситуация ухудшилась. Как и ранее отсутствуют Станишич и Ито. А также Павлович, а теперь и другой опорник Пальинья. Так что Горецку придется возвращать в старт. Из хороших новостей – восстановился Саша Боэ.

Аугбург

Что касается "Аугсбурга", то он находится всего в четырех очках от зоны переходных матчей. В Бундеслиге "фуггеры" забили 13 раз, но при этом пропустил 20 мячей, что делает их показатели пятыми худшими по атаке и четвертыми худшими – по обороне. Тем не менее, команда Йесса Торупа в четырех последних матчах она не знает поражений, дважды сыграв вничью и дважды выиграв.

За этот отрезок "Аугсбург" набрал восемь очков, столько же, сколько и в 13 предыдущих играх. Так что у баварцев наблюдается положительная динамика. Опасения вызывает только выездная форма гостей: они проиграли в семи из восьми последних выездных матчей в Бундеслиге при одной ничьей.

В то же время защитник "Аугсбурга" Рис Оксфорд по-прежнему отсутствует из-за осложнений после короны. А полузащитники Тим Брайтхаупт и Фредрик Йенсен вернутся в строй не раньше начала декабря. Недилько Лабрович почти наверняка займет место перед тройкой защитников, а Кристиян Якич, скорее всего, будет выбран в основу тройки полузащитников вместе с Оньекой и Майером.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Геррейру, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Олисе, Мусиала, Коман – Кейн

Аугсбург: Лабрович – Матсима, Гауэлеу, Шлоттербек – Вольф, Оньека, Якич, Реджбечай, Яннулис – Клод-Морис, Титц

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария - Аугбург от UA-Футбол

"Бавария" в последнее время подсушила свою игру. Но с их дырой в опорной зоне и не самыми надежными крайками "Аугсбург" способен хоть раз подловить хозяев. Так что ждем голы и в те, и в другие ворота. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом 2.45.