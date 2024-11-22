Бундеслига. 11-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Фрайбург 16:30

Трансляция – Megogо

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Бундесліги Боруссія Дортмунд - Фрайбург Смотреть трансляцию

Боруссия Д

"Боруссию" Нури Шахина отделяет всего одно очко от леверкузенского "Байера", который на данный момент занимает последнее место в квалификации Лиги чемпионов, но отстает от мюнхенской "Баварии" уже на 10 очков. До международного перерыва босс дортмундцев подвергается давлению из-за неудачных выступлений своей команды.

Последнее из которых пришлось на матч с "Майнцем", в котором его команда получила 6 голевых моментов на свои ворота, создав всего 1 в ответ. Справедливости ради стоит отметить, что у BVB был кризис с травмами, и Джан, вынужденный играть на позиции центрального защитника, был удален с поля на 27-й минуте.

Команда Шахина проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах. Но несмотря на неудачи в этом сезоне, хозяева поля демонстрируют отличную домашнюю форму, ведь в этом сезоне на "Сигнал Идуна Парк" было добыто 7 побед в 7 матчах. А теперь еще и вернулись после травм Кобель, Антон и Шлоттербек. Адейеми и Зюле в лазарете, Джан – дисквалифицирован.

Фрайбург

Что касается гостей, то они, несомненно, считают, что должны были побеждать "Унион Берлин", ведь Винченцо Грифо имел возможность вывести "Фрайбург" вперед на 21-й минуте с пенальти, но не забил (третий промах Грифо с 11 метров в сезоне). "Черный лес" был опаснее, но нарушить баланс ни одной из сторон не удалось, и они разошлись с нулями на табло.

Баланс – лучшее слово, описывающее команду Юлиана Шустера. Они всегда надежны в обороне (11 пропущенных – 4-й показатель в Бундеслиге), но рисковать не готовы практически никогда. Отсюда и море по сути ничейных матчей (хотя чаще удавалось даже вырывать 3 очка), и два последних тура с идентичным исходом 0:0.

Из-за незначительных повреждений под вопросом находится динамичный атакующих хав Эрен Динкчи и молодой универсал полузащиты Мерлин Рёль. Все остальные, кроме Кьере, готовы на все 100.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини – Нмеча, Гросс – Байер, Брандт, Гиттенс – Гирасси

Фрайбург: Атуболу – Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Остерхаге – Доан, Хелер, Грифо – Адаму

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д - Фрайбург от UA-Футбол

"Боруссия" своей игрой часто вызывает желание четвертовать Нури Шахина, но дома соперничать с ними трудно. Даже надежным дружинам вроде "Фрайбурга". Гостям может удастся закрыть игру, сделать ее сухой, но от поражения уйти будет трудно. Ставка: победа "Боруссии" + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.90.