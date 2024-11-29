Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дер-Класикер. Боруссия Д – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 30.11.2024
Сумеют ли гости прервать домашнюю серию побед Боруссии?
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 12-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Бавария 19:30
Трансляция – Megogо
Боруссия Д
Команда Нури Шахина ушла на международный перерыв с катастрофической серией из 4 поражений в 6 матчах во всех турнирах. Можно оправдать "Боруссию" тяжелой кадровой ситуацией, которая припала на интенсивный отрезок календаря. Но качественного футбола не было и на старте кампании, когда все были здоровы.
Ситуация заметно улучшилась после международной паузы. Были добыты две сухие разгромные победы – сначала над "Фрайбургом" (4:0) в Бундеслиге, а затем в Загребе против "Динамо" (0:3). Впервые с августа команда дважды кряду отыграла на ноль, а против "Фрайбурга" матч стал 8-м выигранным в 8 домашних матчах сезона.
Из хороших новостей – возвращение сразу 3 игроков основы в обороне. Вернулись вратарь Кобель, а также основная пара ЦЗ Антон-Шлоттербек. Остается в лазарете только Адейеми, плюс под вопросом из-за мышечной травмы главный плеймейкер команды Юлиан Брандт. Также Эмре Джан продолжает отбывать дисквалификацию за удаление против "Майнца".
Бавария
"Бавария" после международного перерыва продолжила доминацию на домашней арене, сделав "Аугсбург" (3:0) свой 9-й жертвой в стартовых 11 турах. В Германии отобрать очки у команды Венсана Компани удавалось только "Байеру" (1:1) и "Айнтрахту" (3:3), да и то при огромной везении. По качеству футбола равным им в Германии нет: +6 очков от конкурента, лучшие показатели в лиге по голам (забитым и пропущенным), а также допущенным и созданным моментам.
Посреди недели "рекордмайстер" очень уверенно расправился с ПСЖ (1:0), несмотря на скромный счет. После фиаско от "Барселоны" (1:4) Компани и его штаб проделали работу над ошибками, и его команда добыла 7 сухих побед кряду во всех турнирах. В последний раз нечто подобное было в сезоне 2011/12 при Юппе Хайнкесе, когда баварцы не пропускали 10 игр подряд.
У "Баварии" имеются проблемы в опорной зоне, куда из-за травм Пальиньи и Павловича с глубокого запаса вытащили в старт Горецку. Станишич и Ито все еще в лазарете. Поскольку Коман и Сане вышли в старте против ПСЖ, на этот раз ждем с первых минут Олисе и Гнабри. А также возвращение Геррейру на правый край.
Ориентировочные составы
Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини – Нмеча, Гросс – Байер, Забитцер, Гиттенс – Гирасси
Бавария: Нойер – Геррейру, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Олисе, Мусиала, Гнабри – Кейн
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Боруссия Д - Бавария от UA-Футбол
"Боруссия" при всех невзгодах остается могучей силой на "Сигнал Идуна Парк", выиграв все 8 домашних матчей сезона. Но если кому и под силу остановить эту серию, так это "Баварии", которая теперь устрашает еще и игрой без мяча. Ставка: победа "Баварии" в два гола или больше (фора -1.5) с коэффициентом 2.57.
Популярное сейчас
- Симона Халеп возмущена несправедливостью в допинг-деле Свентек
- Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от реванша против Дюбуа
- Четвертая ракетка мира отреагировал на проваленный допинг-тест Свентек и обратился к болельщикам
- Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Милевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы