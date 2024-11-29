Бундеслига, 12-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Бавария 19:30

Трансляция – Megogо

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Боруссия Д

Команда Нури Шахина ушла на международный перерыв с катастрофической серией из 4 поражений в 6 матчах во всех турнирах. Можно оправдать "Боруссию" тяжелой кадровой ситуацией, которая припала на интенсивный отрезок календаря. Но качественного футбола не было и на старте кампании, когда все были здоровы.

Ситуация заметно улучшилась после международной паузы. Были добыты две сухие разгромные победы – сначала над "Фрайбургом" (4:0) в Бундеслиге, а затем в Загребе против "Динамо" (0:3). Впервые с августа команда дважды кряду отыграла на ноль, а против "Фрайбурга" матч стал 8-м выигранным в 8 домашних матчах сезона.

Из хороших новостей – возвращение сразу 3 игроков основы в обороне. Вернулись вратарь Кобель, а также основная пара ЦЗ Антон-Шлоттербек. Остается в лазарете только Адейеми, плюс под вопросом из-за мышечной травмы главный плеймейкер команды Юлиан Брандт. Также Эмре Джан продолжает отбывать дисквалификацию за удаление против "Майнца".

Бавария

"Бавария" после международного перерыва продолжила доминацию на домашней арене, сделав "Аугсбург" (3:0) свой 9-й жертвой в стартовых 11 турах. В Германии отобрать очки у команды Венсана Компани удавалось только "Байеру" (1:1) и "Айнтрахту" (3:3), да и то при огромной везении. По качеству футбола равным им в Германии нет: +6 очков от конкурента, лучшие показатели в лиге по голам (забитым и пропущенным), а также допущенным и созданным моментам.

Посреди недели "рекордмайстер" очень уверенно расправился с ПСЖ (1:0), несмотря на скромный счет. После фиаско от "Барселоны" (1:4) Компани и его штаб проделали работу над ошибками, и его команда добыла 7 сухих побед кряду во всех турнирах. В последний раз нечто подобное было в сезоне 2011/12 при Юппе Хайнкесе, когда баварцы не пропускали 10 игр подряд.

У "Баварии" имеются проблемы в опорной зоне, куда из-за травм Пальиньи и Павловича с глубокого запаса вытащили в старт Горецку. Станишич и Ито все еще в лазарете. Поскольку Коман и Сане вышли в старте против ПСЖ, на этот раз ждем с первых минут Олисе и Гнабри. А также возвращение Геррейру на правый край.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини – Нмеча, Гросс – Байер, Забитцер, Гиттенс – Гирасси

Бавария: Нойер – Геррейру, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Олисе, Мусиала, Гнабри – Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д - Бавария от UA-Футбол

"Боруссия" при всех невзгодах остается могучей силой на "Сигнал Идуна Парк", выиграв все 8 домашних матчей сезона. Но если кому и под силу остановить эту серию, так это "Баварии", которая теперь устрашает еще и игрой без мяча. Ставка: победа "Баварии" в два гола или больше (фора -1.5) с коэффициентом 2.57.