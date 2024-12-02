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Досрочный финал? Бавария – Байер. Анонс и прогноз матча 1/8 Кубка Германии на 03.12.2024
Два главных фаворита встретятся уже в 1/8
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Германии, 1/8 финала
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Байер 21:45
Трансляция – Megogо
Бавария
Посреди недели "Бавария" уверенно разобралась с ПСЖ (1:0), несмотря на скромный счет. Это была седьмая кряду сухая победа во всех турнирах подопечных Венсана Компани. Тренерский штаб проделал работу над ошибками после неудач в ЛЧ, и команда обрела баланс между атакой и защитой.
Тем не менее, на выходных 697-минутную серию Нойера без пропущенных оборвал Джейми Гиттенс в дер-Класикере. Англичанин подчеркнул недостатки сверхагрессивного персонального прессинга "рекордмайстра". Который может быть непроходимым для середняков, когда в рамках каждой дуэли у Мюнхена перевес в качестве игроков. Но как только появляется условный Виртц, Мармуш или супербегун Гиттенс, начинаются трудности.
У "Баварии" остаютяся проблемы в опорной зоне, куда из-за травм Пальиньи и Павловича с глубокого запаса вытащили в старт Горецку. Станишич и Ито все еще в лазарете. В дер-Класикере мышечное повреждение получил Кейн. Его в Дортмунде не особо успешно подменил Томас Мюллер. Альтернативный вариант – атлетичный Матис Тель.
Байер
"Байер" после международного перерыва добыл 3 победы в 3 матчах, две из которых - крайне уверенных. Сначала было избиение "Хайденхайма" (5:2) с хет-триком Патрика Шика , где из-за заполненного лазарета Алонсо пробовал Алейша Гарсию в роли второй десятки. Тактически были недочеты, поэтому посреди недели в ЛЧ Леверкузен перестроился на 3-5-2 с Виртцем в атаке (2+1) в паре с Шиком (гол), что нанесло убойный урон "РБ Зальцбургу" (5:0).
На выходных Алонсо снова перестроился (4-5-1), но тройка в центре поля сохранилась. Как и результативная серия Патрика Шика. На этот раз у чеха был победный против "Униона" (1:2) в заключительной 20-минутке. Грозный центр поля позволил не уступать берлинцам в центре поля, но атака стала легко предсказуемой из-за ставки на фланги.
Хаби Алонсо вновь придется что-то выдумывать, ведь десятки Хофманн, Терье и Адли в лазарете, плюс недоступен Бонифейс. Есть проблемы и с глубиной в обороне – летние новички Белосьян и Мукиеле тоже в лазарете, из-за чего "Байер" практически не ротирует, несмотря на насыщенный календарь.
Ориентировочные составы
Бавария: Нойер – Боуэ, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Олисе, Мусиала, Коман – Мюллер
Байер: Коварж – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Андрих, Гарсия, Гримальдо – Виртц – Шик
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – Байер от UA-Футбол
В сравнении с дуэлью в начале сезона этот "Байер" крепче в центре поля, но более предсказуем в атаке. Персональному прессу хозяев будет труднее противостоять без блужданий Бонифейса по всему фронту и альтернативы Виртцу в плане креатива. Даже на скорость Фримпонга есть ответ в виде Дэвиса. Так что ждем еще одного сильного перфоманса "Баварии" в обороне. И победы хозяев, хоть и не самой уверенной, учитывая отсутствие профильного форварда. Ставка: победа "Баварии" + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.97.
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