Бундеслига, 13-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Санкт-Паули 16:30

Трансляция – Megogо

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Байер

"Байер" после международного перерыва добыл 4 победы в 4 матчах, вернув себе былую уверенность. В том числе от Леверкузена пострадала и "Бавария" Компани, которая в меньшинстве минимально уступила в Кубке Германии. При этом результаты были добыты вопреки серьезным кадровым потерям, из-за которых в атакующей трети играть уже фактически некому.

На выходных Алонсо второй раз кряду использовал 4-5-1, ведь в центре поля остались только шестерки. При этом Виртц и вовсе вышел на острие. Ведь Шика попытались поберечь, и его выход на 16 минут после перерыва закончился обратной заменой. А центрфорварда исполнял вовсе Телла, латераль/инсайд.

Хаби Алонсо вновь придется что-то выдумывать, ведь десятки Хофманн, Терье и Адли в лазарете, плюс недоступен Бонифейс, а теперь и Шик. Недавно вернулись с лазарета Белосьян и Мукиеле, так что хоть в обороне появилась некоторая глубина ростера.

Санкт-Паули

Новички Бундеслиги в этом году не впечатляют, но если кто из них и сможет выжить в элите, то это будет "Санкт-Паули". В отличии от "Хольштайна", гамбургцы адаптировались, перестроившись на гораздо более осторожный футбол. Худшая атака наравне с "Унионом" может казаться унылой, но 4-я оборона в лиге – повод для гордости. И для нервозности соперника.

Кто реально имеет право на жалобы, так это Александр Блессин. У него самый заполненный лазарет в лиге – нет сразу 9 игроков первого состава. Плюс есть два игрока под вопросом на "Байер", включая основных защитника Валя и латераля Салиакиса. В полузащите недостает шотландца Бэнкса, австралийца Меткалфа, Роберта Вагнера.

Из четырех вратарей доступен только один. Благо, это основной Никола Василь. В атаке напрочь отсутствует глубина с травмами ветерана Симона Цоллера и атлетичного универсала Элиаса Саада.

Ориентировочные составы



Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Виртц, Гарсия – Телла

Санкт-Паули: Василь – Валь, Смит, Немет – Салиакис, Ирвайн, Бухалфа, Треу – Афолаян, Эггештайн, Гиловоги

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Санкт-Паули от UA-Футбол

Фаворитизм "Байера" не вызывает вопросов. Но у Хаби Алонсо накопились проблемы: отсутствие форвардов и всего одна здоровая десятка, тяжелый календарь и необходимость хоть как-то ротировать перед ЛЧ. Добавляем к этому приличный автобус гамбургцев, и получаем малорезультативный футбол. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.50.