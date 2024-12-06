Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер – Санкт-Паули. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 07.12.2024
Ждем сухого футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига, 13-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Санкт-Паули 16:30
Трансляция – Megogо
Байер
"Байер" после международного перерыва добыл 4 победы в 4 матчах, вернув себе былую уверенность. В том числе от Леверкузена пострадала и "Бавария" Компани, которая в меньшинстве минимально уступила в Кубке Германии. При этом результаты были добыты вопреки серьезным кадровым потерям, из-за которых в атакующей трети играть уже фактически некому.
На выходных Алонсо второй раз кряду использовал 4-5-1, ведь в центре поля остались только шестерки. При этом Виртц и вовсе вышел на острие. Ведь Шика попытались поберечь, и его выход на 16 минут после перерыва закончился обратной заменой. А центрфорварда исполнял вовсе Телла, латераль/инсайд.
Хаби Алонсо вновь придется что-то выдумывать, ведь десятки Хофманн, Терье и Адли в лазарете, плюс недоступен Бонифейс, а теперь и Шик. Недавно вернулись с лазарета Белосьян и Мукиеле, так что хоть в обороне появилась некоторая глубина ростера.
Санкт-Паули
Новички Бундеслиги в этом году не впечатляют, но если кто из них и сможет выжить в элите, то это будет "Санкт-Паули". В отличии от "Хольштайна", гамбургцы адаптировались, перестроившись на гораздо более осторожный футбол. Худшая атака наравне с "Унионом" может казаться унылой, но 4-я оборона в лиге – повод для гордости. И для нервозности соперника.
Кто реально имеет право на жалобы, так это Александр Блессин. У него самый заполненный лазарет в лиге – нет сразу 9 игроков первого состава. Плюс есть два игрока под вопросом на "Байер", включая основных защитника Валя и латераля Салиакиса. В полузащите недостает шотландца Бэнкса, австралийца Меткалфа, Роберта Вагнера.
Из четырех вратарей доступен только один. Благо, это основной Никола Василь. В атаке напрочь отсутствует глубина с травмами ветерана Симона Цоллера и атлетичного универсала Элиаса Саада.
Ориентировочные составы
Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Виртц, Гарсия – Телла
Санкт-Паули: Василь – Валь, Смит, Немет – Салиакис, Ирвайн, Бухалфа, Треу – Афолаян, Эггештайн, Гиловоги
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Байер – Санкт-Паули от UA-Футбол
Фаворитизм "Байера" не вызывает вопросов. Но у Хаби Алонсо накопились проблемы: отсутствие форвардов и всего одна здоровая десятка, тяжелый календарь и необходимость хоть как-то ротировать перед ЛЧ. Добавляем к этому приличный автобус гамбургцев, и получаем малорезультативный футбол. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.50.
Популярное сейчас
- Лавров: Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения
- "Они почувствовали то, что чувствуем мы". Сырский раскрыл детали Курской операции
- Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ
- Досрочный финал? Бавария – Байер. Анонс и прогноз матча 1/8 Кубка Германии на 03.12.2024
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- "Они ушли из нашей жизни навсегда". Экс-голкипер Динамо и Днепра высказался о Каладзе и Тимощуке