Бундеслига, 14-й тур

Майнц, МЕВА Арена

Майнц – Бавария 16:30

Трансляция – Megogо

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Майнц

На прошлых выходных "Майнц" обидным образом проиграл перестрелку "Вольфсбургу" (3:4). Трижды вели в счете по ходу игру на "Фольксваген Арена", но дубль Йонаса Винда в последней 10-минутке перевернул матч вверх ногами. Это фиаско прервало 5-матчевую беспроигрышную серию команды Бо Хенриксена. Причем в трех последних было набрано все 9 очков.

Счета вроде 4:3 выглядят абсурдными на фоне привычного "Майнца" прошлых лет, с его фирменным низким дисциплинированным блоком, порядок которого сложно разбить. Надежность обороны никуда не делась (6-е место по допущенным xG), просто "карнавальники" стали охотнее раскрываться из-за формы своего капитана Йонатана Буркардта, забившего уже 10 голов в лиге.

Перед "Баварией" Хенриксен недосчитался универсала да Косты, который неизменно выходил в старте во время 3-матчевого стрика побед. А также арендованного как раз у "рекордмайстра" АПЗ Габриэля Видовича. У хорвата мышечные проблемы.

Бавария

Издевательсто над обороной "Шахтера" (1:5) посреди недели принесло "Баварии" вторую победу кряду в ЛЧ. Что существенно улучшило их положение в еврокубке, где они теперь в десятке лучших. Держа в голове простой календарь в январе ("Фейенорд" и "Слован") и 1 очко отставания от третьей позиции, можно сказать, что шансы на финиш в топ-8 весьма высоки.

В Бундеслиге же "Бавария" не имеет себе равных, выиграв в 10 из 13 стартовых туров и ни разу не проиграв. Середняков и аутсайдеров нещадно бьют за счет территориальной доминации, гибкой атаки и суперинтенсивного персонального прессинга. Последний имеет некоторые издержки в обороне, которое подчеркнули пару приличных команд. Так "Боруссия" (1:1) в дер-Класикере изолировала Гиттенса против медленного Лаймера, а Мармуш из "Айнтрахта" (3:3) в широких зонах пользовался высокими позициями фулбеков "рекордмайстра".

"Майнц" в прошлой дуэли получил от Кейна фирменный хет-трик, но англичанин остается вне игры до нового года. Во вторник Харри подменял Мюллер, но держа в голове кондиции ветерана и предстоящую игру с РБЛ в пятницу, ждем в старте Теля либо кого-то из группы АПЗ/вингеров. Также отсутствуют Нойер и Ульрайх (дублер Ману), Дэвис, Пальинья, Гнабри и Коман.

Ориентировочные составы

Майнц: Центнер – Кор, Белль, Ляйч – Каси, Сано, Амири, Мвене – Небель, Ли Чжэ Сон – Буркардт

Бавария: Перец – Лаймер, Упамекано, Ким, Геррейру – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Сане – Тель

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Майнц – Бавария от UA-Футбол

"Бавария" приедет со своим третьим кипером и уязвимыми краями обороны (Лаймер+Геррейру). Без скорости Дэвиса в переходных фазах может стать совсем туго. И если и есть середняк, способный пройти агрессивные персоналки мюнхенцев, то это "Майнц" во главе с Буркардтом впереди. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом 2.90.