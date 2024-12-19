Бундеслига, 15-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – РБ Лейпциг 21:30

Трансляция – Megogо

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Бавария

"Бавария" в любом случае уйдет на рождественский перерыв в статусе лидера Бундеслиги. Но последние недели команде все труднее держать высокую планку. Дер-Класикер (1:1) и кубковый матч с "Байером" (0:1) доказали, что персональная оборона Компани работает со сбоями. Соперники нащупали слабости, бьют по одним и тем же точкам, и недаром 5 матчей кряду "рекордмайстер" пропускает.

Вылет от Леверкузена в Кубке стал первым фиаско для Компани на внутренней арене. А на минувших выходных первое поражение конкретно в Бундеслиге традиционно нанес "Майнц" (2:1). Были проблемы как с выходом с обороны, так и в позиционной атаке, где не хватало проникающих действий, агрессии и качественных открываний в отсутствии Кейна (1 удар в створ за игру).

Харри вернулся к тренировкам в конце недели, но в старте англичанина не ждут. Третий кипер Даниэль Перец снова выйдет в старте в отсутствии Нойера и Ульрайха. Есть проблемы на краях защиты – Боэ снова вылетел, Станишич не готов, мышечные проблемы имел Лаймер, Дэвис тренировался ограничено. Вингеры Коман и Гнабри работали индивидуально, как и Пальинья. Павлович постепенно набирает после травмы.

РБ Лейпциг

Еще в конце октября "РБ Лейпциг" был главным преследователем "Баварии", выдав свой лучший старт в Бундеслиге (20 очков по итогам 9 туров). Откровенно говоря, "быки" по игре тогда выглядели сомнительно. Точно хуже, чем год назад. И дико перебирали за счет серии отскоков и сумасшедших перфомансов Гулачи. Потому никого спад в ноябре не удивил, разве что его масштабы.

5 поражений и одна ничья за месяц едва не привели к краху Марко Розе. Унизительно влетели "Вольфсбургу" (1:5) дома, умудрились проиграть "Хоффенхайму" (4:3) в концовке. И сохранили статус аутсайдера ЛЧ после поражений от "Селтика" (3:1) и "Интера" (1:0). Тем не менее, команда коуча не сливала, и после серии тактических изменений и возвращения Шлагера появился прогресс: 3 победы в 4 последних матчах, 2 из которых пришлись на "Айнтрахт" в кубке и в лиге.

Схема с тройкой позади стабилизировала ситуацию. Хотя ЦЗ не хватает, и одного из них в отсутствии Лукеба исполняет Зайвальд. Последний тур показал его уязвимость. В центре поля про креатив забыли – нет ни Хави Симонса, ни даже Элмаза с вундеркиндом Уэдраого. Только Баумгартнер, связывающий атаку и полузащиту, и дисциплинированно работающий без мяча. Также в резерве не будет Поульсена.

Ориентировочные составы

Бавария: Перец – Лаймер, Упамекано, Ким, Геррейру – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Сане – Мюллер

РБ Лейпциг: Гулачи – Зайвальд, Орбан, Гертруйда – Хенрикс, Шлагер, Баумгартнер, Нуса – Шешко, Опенда

Личные встречи

С момента выхода в элиту "РБ Лейпцигу" не удавалось составить конкуренцию "рекордмайстру". Всего "Бавария" выиграла 10 из 20 личных встреч, включая 8 из 16 в чемпионате. В 2023-м году на фоне кризиса мюнхенцев "быки" не проиграли фавориту не одной встречи из 4, 2 из которых выиграла.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 14 10 3 1 42 30 33 2 "Байер" 14 8 5 1 32 12 29 3 "Айнтрахт" 14 8 3 3 34 14 27 4 "РБ Лейпциг" 14 8 3 3 23 8 27 5 "Фрайбург" 14 7 3 4 20 1 24 6 "Штутгарт" 14 6 5 3 29 5 23 7 "Майнц" 14 6 4 4 25 6 22 8 "Боруссия" 14 6 4 4 25 4 22

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Лейпциг сейчас не в тех кондициях, чтобы соперничать с "Баварией", даже если та ослаблена травмами. Но что "быки" могут, так это напрячь ненадежную защиту соперника опасным дуэтом Шешко - Опенда. 1 в 1 с такими ребятами играть никому не пожелаешь. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют (да) с коэффициентом 2.41.