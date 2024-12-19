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Бавария – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 20.12.2024
Последний немецкий топ-матч в году
Фото: FC Bayern München
Бундеслига, 15-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – РБ Лейпциг 21:30
Трансляция – Megogо
Бавария
"Бавария" в любом случае уйдет на рождественский перерыв в статусе лидера Бундеслиги. Но последние недели команде все труднее держать высокую планку. Дер-Класикер (1:1) и кубковый матч с "Байером" (0:1) доказали, что персональная оборона Компани работает со сбоями. Соперники нащупали слабости, бьют по одним и тем же точкам, и недаром 5 матчей кряду "рекордмайстер" пропускает.
Вылет от Леверкузена в Кубке стал первым фиаско для Компани на внутренней арене. А на минувших выходных первое поражение конкретно в Бундеслиге традиционно нанес "Майнц" (2:1). Были проблемы как с выходом с обороны, так и в позиционной атаке, где не хватало проникающих действий, агрессии и качественных открываний в отсутствии Кейна (1 удар в створ за игру).
Харри вернулся к тренировкам в конце недели, но в старте англичанина не ждут. Третий кипер Даниэль Перец снова выйдет в старте в отсутствии Нойера и Ульрайха. Есть проблемы на краях защиты – Боэ снова вылетел, Станишич не готов, мышечные проблемы имел Лаймер, Дэвис тренировался ограничено. Вингеры Коман и Гнабри работали индивидуально, как и Пальинья. Павлович постепенно набирает после травмы.
РБ Лейпциг
Еще в конце октября "РБ Лейпциг" был главным преследователем "Баварии", выдав свой лучший старт в Бундеслиге (20 очков по итогам 9 туров). Откровенно говоря, "быки" по игре тогда выглядели сомнительно. Точно хуже, чем год назад. И дико перебирали за счет серии отскоков и сумасшедших перфомансов Гулачи. Потому никого спад в ноябре не удивил, разве что его масштабы.
5 поражений и одна ничья за месяц едва не привели к краху Марко Розе. Унизительно влетели "Вольфсбургу" (1:5) дома, умудрились проиграть "Хоффенхайму" (4:3) в концовке. И сохранили статус аутсайдера ЛЧ после поражений от "Селтика" (3:1) и "Интера" (1:0). Тем не менее, команда коуча не сливала, и после серии тактических изменений и возвращения Шлагера появился прогресс: 3 победы в 4 последних матчах, 2 из которых пришлись на "Айнтрахт" в кубке и в лиге.
Схема с тройкой позади стабилизировала ситуацию. Хотя ЦЗ не хватает, и одного из них в отсутствии Лукеба исполняет Зайвальд. Последний тур показал его уязвимость. В центре поля про креатив забыли – нет ни Хави Симонса, ни даже Элмаза с вундеркиндом Уэдраого. Только Баумгартнер, связывающий атаку и полузащиту, и дисциплинированно работающий без мяча. Также в резерве не будет Поульсена.
Ориентировочные составы
Бавария: Перец – Лаймер, Упамекано, Ким, Геррейру – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Сане – Мюллер
РБ Лейпциг: Гулачи – Зайвальд, Орбан, Гертруйда – Хенрикс, Шлагер, Баумгартнер, Нуса – Шешко, Опенда
Личные встречи
С момента выхода в элиту "РБ Лейпцигу" не удавалось составить конкуренцию "рекордмайстру". Всего "Бавария" выиграла 10 из 20 личных встреч, включая 8 из 16 в чемпионате. В 2023-м году на фоне кризиса мюнхенцев "быки" не проиграли фавориту не одной встречи из 4, 2 из которых выиграла.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|14
|10
|3
|1
|42
|30
|33
|2
|"Байер"
|14
|8
|5
|1
|32
|12
|29
|3
|"Айнтрахт"
|14
|8
|3
|3
|34
|14
|27
|4
|"РБ Лейпциг"
|14
|8
|3
|3
|23
|8
|27
|5
|"Фрайбург"
|14
|7
|3
|4
|20
|1
|24
|6
|"Штутгарт"
|14
|6
|5
|3
|29
|5
|23
|7
|"Майнц"
|14
|6
|4
|4
|25
|6
|22
|8
|"Боруссия"
|14
|6
|4
|4
|25
|4
|22
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг от UA-Футбол
Лейпциг сейчас не в тех кондициях, чтобы соперничать с "Баварией", даже если та ослаблена травмами. Но что "быки" могут, так это напрячь ненадежную защиту соперника опасным дуэтом Шешко - Опенда. 1 в 1 с такими ребятами играть никому не пожелаешь. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют (да) с коэффициентом 2.41.
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