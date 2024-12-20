Бундеслига, 15-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Фрайбург 19:30

Трансляция – Megogо

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Бундесліги Байєр - Фрайбург Смотреть трансляцию

Байер

Зимний перерыв пришелся для "Байера" не совсем вовремя. Ведь команда Хаби Алонсо только набрала ход и стала показывать то качество футбола, которое привело их к домашнему дублю в прошлом сезоне. После окончания последней международной паузы Леверкузен выиграл все без исключения матчи, 7 из 7. Хотя хватало топов соперников, плюс были серьезные кадровые потери.

По 5 мячей в свои ворота получили "Хайденхайм" (5:2) и "РБ Зальцбург" (5:0), когда Патрик Шик был здоров. Дальше повылетали и чех, и все атакующие хавы кроме Виртца. Но Алонсо продемонстрировал тактическую гибкость, сумев выбить "Баварию" (0:1) из Кубка Германии и добыть важные 3 очка в ЛЧ против "Интера" (1:0), закрепившись в топ-8. Параллельно в Бундеслиге продолжали брать победы полурезервом.

Патрик Шик восстановился и готов снова выйти в старте. Что важно в отсутствии Бонифейса. Десятки Хофманн и Адли тоже в лазарете, хотя их коллега по амплуа Терье уже вернулся и даже забил в прошлом туре. Другое дело, что в последнее время Алонсо предпочитает играть 4-2-3-1 с одной десяткой и Фримпонгом и Гримальдо в качестве вингеров.

Фрайбург

"Фрайбург" неожиданно легко пережил расставание с Кристианом Штрайхом, который тренировал первую команду с 2011-го года. Его преемник Юлиан Шустер не стал менять ДНК команды, которую он и сам впитал за полтора десятка лет в клубе. И "черный лес" по традиции борется за еврокубковые места к концу первого круга.

"Фрайбург" все такой же надежный на своей половине, имея вторую лучшую защиту Бундеслиги по допущенной угрозе (xGA 17.1). Все та же тактическая гибкость – 4 схемы за 14 матчей, качественный стандарты, особенно корнеры (4 гола). В основном теперь используют 4-2-3-1, в которой заметно комфортнее играть одному из лидеров Рицу Доану.

Единственной, что смущает перед выездом в Леверкузен, это гостевая форма. Дома "Фрайбург" опасен с 6 победами в 8 поединках во всех турнирах. В гостях же – серия из 4 матчей без поражений. Из кадровых потерь – только резервный кипер Флориан Мюллер.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Мукиеле, Та, Тапсоба, Инкапье – Андрих, Джака – Фримпонг, Виртц, Гримальдо – Шик

Фрайбург: Атуболу – Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Остерхаге – Доан, Хелер, Грифо – Грегорич

Личные встречи

"Байер" выиграл 22 из 48 личных встречи при 12 поражениях. Еще 14 поединков завершились вничью. На "БайАрене" "Фрайбург" выиграл дважды при 5 последних визитах при одной ничьей.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Фрайбург от UA-Футбол

"Байер" выглядит очевидным фаворитом, но им придется помучиться с тем, чтобы вскрыть оборону соперника. Плюс Леверкузен в 4 из 5 последних матчей выигрывал минимально. Они привыкли выкладываться ровно на столько, на сколько требует ситуация. Ставка: победа "Байера" в 1 гол с коэффициентом 3.80.