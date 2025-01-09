Бундеслига, 16-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Байер 21:30

Трансляция – Megogо

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Боруссия Дортмунд

"Боруссия" очень вяло стартовала при Нури Шахине, не выдав ни единого стабильного отрезка за сезон (больше 2 побед кряду не одерживали). 6-я позиция в Бундеслиге выглядит абсолютно заслуженной, учитывая качество игры (5-е в лиге по допущенным моментам и 7-е по созданным). Но в характере и упрямстве Дортмунду, как всегда, не откажешь.

В октябре у них был катастрофический отрезок с 4 поражениями в 5 матчах. К провальным результатам добавился еще и переполненный лазарет: на том отрезке у Шахина в распоряжении было 13 полевых игроков, Джан с Гроссом играли в защите, Байер – на правом фланге. Но команда в трудный момент только сплотилась и заметно прибавила. При Шахине Нмеча вышел на новый уровень, став оплотом полузащиты, Гиттенс продолжил прогрессировать, а Гирасси – забивать. Помогали и родные трибуны – начали сезон с 11 побед в 12 домашних играх.

Кадровый кризис остался позади. Кобель снова доступен в воротах, а Антон с Шлоттербеком – в центре защиты. Заметно в креативе команда добавила с возвращением Брандта. Из потерь – дисквалифицированный за удаление в прошлом туре Паскаль Гросс. В лазарете остается только Никлас Зюле.

Байер

"Байер" завершил свой лучший год в клубной истории на мажорной ноте, выиграв 8 матчей кряду во всех турнирах. В ЛЧ благодаря разгрому "Зальцбурга" (5:0) и минимального успеха против "Интера" забрались в топ-8. В Кубке Германии нанесли "Баварии" Компани первое поражение на домашней арене, добившись путевки в 1/4 и став фаворитом на защиту титула. Наконец в Бундеслиге взяли 5 побед в 5 турах и вернули себе второе место, в 4 пунктах от лидера.

И всего этого команда Хаби Алонсо достигла на фоне серьезных кадровых потерь и насыщенного календаря. Давно вылетел Бонифейс, некоторое время отсутствовал Шик, тянувший коллектив на сложном отрезке (13 голов во всех турнирах, столько же, сколько за весь прошлый сезон). Из десяток почти месяц был здоров только Виртц, но Леверкузен справился.

Бонифейс уже вернулся к тренировкам, но ему предстоит пройти фитнесс-тест перед игрой. Та же история с Джакой, но Гранита все равно ожидают увидеть в старте. Все еще в лазарете быстрый вингер Админ Адли и Белосьян, выбывший до конца сезона. Так что ждем стандартный состав, вопрос только в том, кто сыграет вторую десятку рядом с Фло.

Ориентировочные составы

Боруссия: Кобель – Рюэрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебайни – Нмеча, Джан – Байер, Брандт, Гиттенс – Гирасси

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо – Телла, Виртц – Шик

Статистика и факты

"Байер" не проигрывал в Бундеслиге на выезде 24 матча – третий лучший результат в истории.

"Боруссия" проиграла лишь один из 15 домашних матчей в сезоне. Но в последних трех выиграть на "Сигнал Идуна Парк" не удавалось.

В прошлом сезоне только Гримальдо (13) отдал больше ассистов в лиге, чем Виртц и Брандт (по 11).

Патрик Шик забил до нового года столько же голов (13), сколько за весь прошлый сезон.

"Боруссия" при Шахине ни разу не побеждала в трёх матчах кряду.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Байер от UA-Футбол

Дома "Боруссия" может выдать топ-перфоманс вне зависимости от соперника и кадровых проблем. Проигрывали в этом сезоне на "Сигнал Идуна Парк" только "Барселоне". "Байер" же перечеркнул игровой кризис в последние месяцы прошлого года, и команда Хаби Алонсо снова предстала грозной силой. Впрочем, половина побед из 8-матчевой серии была минимальной. Вероятно, и на этот раз большего ждать от гостей не стоит. Ставка: ничья или победа "Байера" в один мяч.