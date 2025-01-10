Бундеслига, 16-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия Менхенгладбах – Бавария 19:30

Трансляция – Megogо

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Боруссия Менхенгладбах

"Боруссия" неспешно, но все же прогрессирует благодаря вере в проект Жерардо Сеоане. Первую половину сезона они завершили вблизи еврокубковой зоны, что заметно контрастирует с провальным прошлым сезоном. Сильные стороны команды все те же: сильная домашняя форма, быстрые атаки и стандарты.

По очкам, добытым на своей арене, Гладбах – 4-й в лиге (16 из 24 возможных). В последних 6 на "Боруссия-Парк" у "жеребцов" и вовсе 5 побед и ни одного поражения. В быстрых атаках большую часть своих голов провел главный голеадор коллектива Тим Кляйндинст (9+4), плюс набрал хорошую форму Плеа (6+1). Привычно опасны корнеры "Боруссии" – у них 5 голов с угловых и один из самых высоких xG в этом компоненте.

Под вопросом на игру любимый партнер Кляйндинста кросс-машина Франк Онора (236 навесов за прошлый сезон). Быстроногий соотечественник Нгуму его точно не заменит – у него травма. Поэтому справа ожидается Штегер – один из лидеров топ-лиг по предударным действиям, но жуткий лентяй в обороне и индивидуалист на мяче. Других кадровых проблем у Сеоане нет.

Бавария

Компани вернул "Баварии" доминантный стиль игры, и команда заметно прибавила. Заметнее всего прогресс в позиционных атаках и прессинге, которым они пожирают большинство оппонентов по лиге. В чемпионате мюнхенцы с запасом первые как по созданным моментам (xG 40.8), так и по допущенным (xGA 10.04). Как итог – 4 очка отрыва от "Байера" в таблице.

Впрочем, у такого стиля есть и свои недостатки. Компани ставит сверхагрессивный персональный прессинг без мяча. Который уничтожает посредственных соперников, но дает сбои против индивидуально сильных исполнителей. Отсюда, к примеру, ничья с Дортмундом (Гитттенс растерзал Лаймера) и "Айнтрахтом" с Мармушем и ряд неудач в ЛЧ (проигрыш контратакующей "Астон Вилле" и избиение от "Барсы").

Своевременно вернулся Нойер, ведь у Переца проблемы с почками. Главная потеря – бан Упамекано из-за перебора карточек. Дайер – огромный даунгрейд. Плюс заболел Мусиала, но своему ключевому игроку мюнхенцы имеют более адекватную подмену (Олисе или Мюллер). Никуда не делись проблемы с глубиной в защите и опорной: традиционно отсутствуют Ито, Станишич и Боэ, плюс еще не вернулся №6 Пальинья.

Ориентировочные составы

Боруссия М: Николас – Скалли, Итакура, Эльведи, Ульрайх – Райтц, Вайгль – Штегер, Плеа, Хак – Кляйндинст

Бавария: Нойер – Лаймер, Дайер, Ким, Дэвис – Киммих, Павлович – Олисе, Мюллер, Сане – Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Бавария от UA-Футбол

Дома "Боруссия" – грозная команда, забивающая в среднем 2.25 гола и набирающая по 2 очка за матч. В обороне у Гладбаха мрак, но на контратаках они опасны, что особенно будет явным на фоне отсутствия Упамекано. Ставка: обе забьют + победа "Баварии" с коэффициентом 2.41.