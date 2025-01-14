Бундеслига, 17-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Байер – Майнц 21:30

Трансляция – Megogо

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Бундесліги Байєр - Майнц Смотреть трансляцию

Байер

"Байер" завершил свой лучший год в клубной истории на мажорной ноте, выиграв 8 матчей кряду во всех турнирах. В ЛЧ благодаря победам над "Зальцбургом" (5:0) и "Интером" (1:0) забрались в топ-8. В Кубке Германии нанесли "Баварии" Компани первое поражение на домашней арене, добившись путевки в 1/4 и став фаворитом на защиту титула. Наконец в Бундеслиге взяли 5 побед в 5 турах и вернули себе второе место, в 4 пунктах от лидера.

2025-м начали очередной, уже девятой победой кряду, и всего второй в Дортмунде за десятилетие. "Боруссия" (2:3) имела кадровую катастрофу в защите из-за вируса, и держалась в игре за счет характера и помощи арбитра. Но реально Алонсо своим контратакующим планом с переходом на 4-4-2 полностью переиграл коллегу Шахина.

Лазарет "Байера" за зимний перерыв почти опустел. Все еще травмирован Бонифейс, которого достойно подменяет Шик. Белосьян вылетел до конца сезона, десятка Адли сломал ногу и тоже вернется нескоро.

Майнц

"Майнц" прекрасно провел первую половину сезона, вдохновленный сумасшедшей формой своего капитана и главного голеадора Йонатана Буркардта (12 голов). На выходных Буркардт положил очередной дубль "Бохуму" (2:0), а за исключением игры с "Баварией" (2:1) кэп имеет 5-матчевую голевую серию. Победа над баварцами – единственная в кампании, в которой обошлось без его голов.

Но само собой, "Майнц" – это не только Буркардт. Во-первых, его регулярно кормят моментами. Во-вторых, большой похвалы удостоилась защита команды, 4-я в лиге по допущенным моментам (xGA 23.28) и 2-я по пропущенным (20). Их компактный блок 3-4-2-1 сложно поддается взлому, и та же команда Компани настрадалась до нового года. Теперь черед чемпиона проверять "карнавальников".

Пропустит выезд в Леверкузен экс-игрок "Байера" Амири, главный плеймейкер команды и основной исполнитель стандартов. У него дисквалификация. Давно в лазарете АПЗ Видович. Второй бомбардир коллектива центрхав Небель (5 мячей) под вопросом.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо – Виртц, Терье – Шик

Майнц: Центнер – Да Кошта, Белль, Йенц – Каси, Сано, Кор, Мвене – Хон Хен Сок, Ли Чжэ Сон – Буркардт

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Майнц от UA-Футбол

"Байер" выигрывал в 6 турах кряду, но Градецки при этом имел всего один сухарь за этот отрезок. Буркардт и компания имеют все для того, чтобы продлить неутешительную серию для финского кипера. Плюс "Майнц" умеет фрустрировать топ-команды, так что Леверкузену будет непросто продлить свою серию. Ставка: победа "Байера" + обе забью с коэффициентом 2.80.