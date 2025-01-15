Бундеслига, 17-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – РБ Лейпциг 21:30

Трансляция – Megogо

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Штутгарт

Прошлогодний вице-чемпион сохранил высокую плану качества игры, несмотря на летнюю распродажу лидеров и насыщенный календарь из-за ЛЧ. По ожидаемым очкам "Штутгарт" четвертый в лиге, другое дело, что у них как всегда есть проблемы с тем, чтобы конвертировать игровой перевес в результат на табло.

На выходных в этом смысле у команды Себастьяна Хенесса был абсолютно каноничный для них матч с "Аугсбургом" (0:1). Забавно, что создали ровно столько же, сколько Лейпциг в "Вердером" (xG 2.65), но забили на 3 меньше. И пока недавно восстановившийся Дениз Ундав умным рывком не взломал оборону баварцев, на табло оставались нули.

На выходных мышечное повреждение получил Миттельштедт, что вместе с потерей Загаду создает проблему на левом краю защиты. Эль-Биляль Туре тоже недоступен с травмой колена, зато Дениз Ундав потихоньку набирает кондиции.

РБ Лейпциг

По итогам еще 8 стартовых туров "РБ Лейпциг" шел в лидерах и выдавал свой лучший старт в истории, но качество игры вызывало вопросы. Долгожданный спад начался в середине осени, когда команда осталась без травмированных Хави Симонса и Ксавера Шлагера, лидеров полузащиты. И тут-то пошли серии вроде 5 поражений в 6 ноябрьских поединках.

И даже с такими результатами и 0 очков в ЛЧ команде Розе все еще везет. В лиге у них 12-я защита, 29 допущенных xGA, но пропустили они чудом на 8 меньше. Больше оверперформит только Гладбах. По ожидаемым очкам они на 7 отстают от "Штутгарта", но в реальности благодаря качеству исполнителей и везению – имеют +4 и 4-е место в таблице.

В распоряжении Марко Розе все еще недостает лучшего защитника команды Кастелло Лукеба. Также в Штутгарте мог бы пригодиться мобильный разрушитель опорник Айдара. Снова отсутствует Шлагер, из-за чего центр поля стал слишком хрупким. Недостает и глубины в атаке – десятки Элмаз и Уэдраого в лазарете, как и таргетмен Поульсен.

Ориентировочные составы

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Руо, Шабо, Хендрикс – Мийо, Каразор, Штиллер, Фюрих – Вольтемаде Демирович

Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Орбан, Зайвальд – Баку, Кампль, Вермерен, Раум – Опенда, Хави – Шешко

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Можно почти не сомневаться, что "Штутгарт" по игре превзойдет "РБ Лейпциг", и не зря буки считают их фаворитами с солидным заделом. Но "быки" любят нагло воровать очки, тем более у таких робингудов, как "швабы". К тому же Хави вернулся в прекрасной форме и может разорвать хозяев в редких контрах. Ставка: победа РБЛ в один гол либо ничья с коэффициентом 2.26.