Бундеслига, 18-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Боруссия Д 21:30

Трансляция – Megogо

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Айнтрахт

"Айнтрахт" вырастил себе очередную звезду атаки из свободного агента. Омар Мармуш разрывает Бундеслигу с 24 результативными действиями за круг (15+9), вдохновив свою команду на борьбу за ЛЧ, а "Манчестер Сити" – на крупный трансфер уже в январе. Но пока сделка еще не закрыта, египтянин продолжает свою работу.



После нового года именно Мармуш вдохновил свою команду на 2 победы в 2 турах: забил единственный "Санкт-Паули" (0:1) и победный "Фрайбургу" (4:1), дополнив дело двумя ассистами. Топмеллер с таким грозным форвардом отказался от осторожного футбола, из-за чего пострадала защита (7-е в лиге по пропущенным и 10-е по допущенным моментам). Зато в атаке по большинству показателям идут вслед за "Баварией" с 40 забитыми.

У Франкфурта только одна кадровая потеря перед встречей – травмирован рослый центрбек (197 см) Ауреле Аменде, который в этом сезоне преимущественно выступал в Лиге Европы. Все остальные здоровы и готовы играть, включая Мармуша.

Боруссия Д

"Боруссия" очень вяло стартовала при Нури Шахине, не выдав ни единого стабильного отрезка за сезон (больше 2 побед кряду не одерживали). 10-я позиция в Бундеслиге по итогам первого круга выглядят драматично, но проблема даже не в положении в таблице (до ЛЧ всего 5 пунктов), а в качестве футбола. Ожидаемые 25 очков за 17 туров – провал, и ровно столько же они и набрали в реальности.

Шахину дали время наладить игру в зимний перерыв, но стало только хуже. Провальные планы на матчи с "Байером" и "Хольштайном" привели к поражениям в двух стартовых матчах года со счетами 2:3 и 2:4. Были кадровые проблемы, но в обоих играх "Боруссия" проваливалась в обороне и заслужила даже более крупные фиаско. Наконец заговорили об увольнении, на которое Нури давно наработал.

Исправить положение не поможет травмированный Никлас Зюле. Антон и Шлоттербек вернулись после вируса и должны выйти в старте. Малена продал в "Астон Виллу", так что на правом краю стоит ждать Адейеми или Дюранвиля.

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Теат – Коллинз, Ларссон, Схири, Браун – Гётце – Экитике, Мармуш

Боруссия: Кобель – Рюэрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебайни – Джан, Нмеча – Дюранвиль, Брандт, Гиттенс – Гирасси

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Боруссия Д от UA-Футбол

"Боруссия" не привыкла сдаваться без боя, этого у них не отнимешь. Но глядя на карточный домик в их защите перед визитом к самому грозному форварду лиги, поводов для оптимизма не прибавляется. Еще больше беспокоит выездная форма команды Шахина – всего одна победа в 8 выездах кампании. Ставка: победа "Айнтрахта" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 4.75.