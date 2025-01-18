Бундеслига, 18-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вольфсбург 16:30

Трансляция – Megogо

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Бундесліги Баварія – Вольфсбург Смотреть трансляцию

Бавария

"Бавария" заслуженно ушла на зимний перерыв в качестве лидера Бундеслиги с 4-очковым отрывом от чемпионов из "Байера". Команда Венсана Компани имеет с запасом лучшую атаку и защиту лиги. Первое – заслуга поставленной позиционной атаки, второе – следствие агрессивного персонального прессинга мюнхенцев. В новом году картина не изменилась – "рекордмайстер" стартовал с двух побед.

Закончили круг избиением кризисного "Хоффенхайма" (5:0) посреди недели с дублем Сане и очередным результативным матчем Харри Кейна. На прошлых выходных Мюнхен по игре размазал "Боруссию" (0:1) из Менхенгладбаха, создав моментов почти на 4 мяча (xG 3.89), но свой единственный забил лишь с пенальти с середины второй половины.

В мидвике на замену впервые после травмы вышел Мусиала, который в субботу ожидается с первых минут. Плюс отбыл бан лидер обороны Упамекано. После 6 выходов в старте кряду Сане должен уступить Олисе место в старте. Кадровые проблемы остаются в защите и опорной – травмированы Боэ, Станишич и Ито, плюс шестерка Пальинья.

Вольфсбург

Забавно, что "волки" тому же Гладбаху забили 5 раз, хоть и создали чуть меньше мюнхенцев. И ничего удивительного в этом нет – во всей лиге никто не конвертирует свои шансы лучше "Вольфсбурга" (забили на 9.25 голов больше относительно ожидаемых). Немного оверперформит команда Ральфа Хазенхюттля и в защите, которая седьмая снизу по допущенным. Тут уже хвала киперу Грабаре, больше которого выручает только Центнер из "Майнца".

В целом "волки" слабовато начали кампанию, но к ноябрю наконец разогнались. Неприятно закончили год поражениями "Фрайбургу" (3:2) и Дортмунд (1:3), но остальные 6 из 8 последних матчей в лиге они выиграли. И на этой дистанции был и разгром "РБ Лейпцига" (1:5) на выезде и абсурдная перестрелка с "Майнцем", где по моментам проиграли, но вырвали на характере в концовке.

Главная потеря "волков" – травма плеймейкера Ловро Майера. Плюс отсутствует ЛЗ Рожерио и ЛП Паредес. 14-миллионный зимний новичок Сков Ольсен к дебюту не готов из-за вируса.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Олисе, Мусиала, Коман – Кейн

Вольфсбург: Грабара – Фишер, Вавро, Кульеракис, Меле – Арнольд – Дардаи, Герхардт – Томаш, Винд, Амура

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Вольфсбург от UA-Футбол

"Волки" имеют действительно грозную атаку, которая может реализовать любой полушанс (оверперфоманс +9, 9 матчей кряду забивали) и очень опасна на стандартах (7 забили только с корнеров). Но реально "Вольфсбургу" нечего противопоставить "Баварии", особенно, если Винда удастся отрезать об быстрых крайков. Могут найти свой гол, но полноценного сопротивления не ждем. Ставка: победа "Баварии" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.92.