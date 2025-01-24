Бундеслига, 19-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Байер 16:30

Трансляция – Megogо

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РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" стартовал с 6 побед и двух ничьих в Бундеслиге, что стало новым клубным рекордом. В том числе они тогда перестреляли и "Байер" (2:3), нанеся чемпионам первое поражение в чемпионате за более чем год. Но качество игры вызывало вопросы уже тогда, и спад читался. Начался он в середине осени, когда у команды пошли серии вроде 5 поражений в 6 ноябрьских поединках.

Многие заслуженно критикуют Дортмунд в этом сезоне, но по всем метрикам "красные быки" даже хуже. И 5-е место в лиге с их футболом – это комплимент, учитывая, что перенабрали они относительно ожидаемых очков больше всех в чемпионате (+8 пунктов). Везение наконец завершилось в "Штутгарте" (2:1) на позапрошлых выходных. На прошлых без основной пары форвардов вели 3:0 по итогам 20 минут, но умудрились дать "Бохуму" (3:3) совершить камбек.

Вернулись после бана Шешко и Опенда. В распоряжении Марко Розе все еще недостает лучшего защитника команды Кастелло Лукеба. Плюс вылетел основной фуллбек Хенрикс и резервный нап Силва. Главная потеря – энергичный хавбек Ксавьер Шлагер. Гулачи был одной из причин оверперформанса за счет крутой игры на линии, но его проблемы с плечом все еще на месте.

Байер

"Байер" набрал прекрасную форме с начала зимы. С конца ноября команда Хаби Алонсо выиграла 11 матчей кряду во всех турнирах, снова напоминая себя образца прошлого сезона. В Бундеслиге у них 100-процентный результат на дистанции 8 туров, и этот рывок сократил отставание от "Баварии" до 4 пунктов. Впрочем, посреди недели беспроигрышная серия была оборвана, и "Атлетико" (2:1) на характере вырвал победу на последней минуте.

Игра на "Ванда Метрополитано" стала третьим фиаско для "Байера" во всех турнирах. Ранее это удавалось только "РБ Лейпцигу" и "Ливерпулю". Но трагедии делать не стоит: шансы на финиш в топ-8 в ЛЧ все еще высоки (75.5%), а план на игру Алонсо работал на ура. Другое дело, что Симеоне после перерыва показал, что тактика – это не все, что нужно для успеха.

В прошлую субботу тяжелую травму получил Мартен Терье. Французский шедоу страйкер выбыл до конца сезона (ахилл), как и его экс-партнер по "Ренну" защитник Белосьян (кресты). Потеря Терье – еще один удар по позиции десятки, где также отсутствует Адли с переломом ноги. Вернулся из лазарета Бонифейс, но Шика вытеснить сходу ему будет трудно.

Ориентировочные составы

Лейпциг: Вандевордт – Баку, Клостерманн, Орбан, Раум – Нуса, Вермерен, Кампль, Симонс – Шешко, Опенда

Байер: Градецки – Мукиеле, Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Виртц, Шик

Личные встречи

"Байер" выиграл всего 5 личных встреч из 17-ти. У "РБ Лейпцига" – 8 побед при 4 ничьих. В последние годы команды приучили к результативным противостояниям: 3 последних завершились с идентичным счетом 3:2, 2 из которых забрал чемпион.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Байер от UA-Футбол

Лейпцигу будет трудно повторить сенсацию первого круга. "Быки" сейчас крайне уязвимы в защите – пропускали в 7 матчах кряду, в среднем по 2.4 гола за игру. Еще и тащер Гулачи недоступен. "Байеру" тоже трудно держать ворота на замке в последнее время, но у них за тот же отрезок 6 пропущенных, при том что соперники были серьезнее. Так что ждем реванша от чемпиона, хотя Опенда по привычке может огорчить Леверкузен. Ставка: победа "Байера" + обе забьют с коэффициентом 3.20.