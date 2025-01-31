Бундеслига, 20-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Боруссия М 16:30

Трансляция – Megogо

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Штутгарт

"Штутгарт" сохранил высочайшее качество футбола в новом сезоне, несмотря на летнюю распродажу лидеров и выступления на несколько фронтов. Кадрового ресурса для сенсации в ЛЧ ожидаемо не хватило, и разгром от ПСЖ (1:4) с хет-триком Дембеле посреди недели закончил их еврокубковую кампанию.

На внутренней все стабильно. Идут в топ-4 и имеют хорошие шансы на еще один финиш в зоне ЛЧ, хотя конкуренция с "Айнтрахтом" (который на 5 очков опережает) и "РБ Лейпцигом" (равенство по пунктам) за оставшиеся две путевки обещают быть непростой. Качество игры – как всегда на высоте, отстают от "Баварии" и чемпионов, но заметно лучше остальных. Но как всегда немного недобирают по результатам, хотя прогресс в этой области есть.

В лазарете остаются лучший ЦЗ команды Загаду и форвард ротации Эль-Биляль Туре. Плюс некстати перебрали карточек основной ЦЗ Джефф Шабо и один из лидеров команды опорник Атакан Каразор.

Боруссия М

"Боруссия" неспешно, но все же прогрессирует благодаря вере в проект Жерардо Сеоане. Первую половину сезона они завершили вблизи еврокубковой зоны, что заметно контрастирует с провальным прошлым сезоном. Сильные стороны команды все те же: сильная домашняя форма, быстрые атаки и стандарты.

Старт второй половины кампании выдался трудным: были непростые матчи против "Баварии" (0:1), которая нанесла им всего второе домашнее поражение в сезоне, и "Байера" (3:1). Между ними случился провал в Вольфсбурге (5:1), где команда Сеоане была лучше до перерыва, но полностью рассыпалась во второй половине. В итоге единственный положительный результат в январе добыли против "Бохума" (3:0), где Кляйндинст оформил 1+1 и вышел в лидеры команды и по голам (10), и по ассистам (5) в лиге.

Под вопросом на игру любимый партнер Кляйндинста кросс-машина Франк Онора (236 навесов за прошлый сезон). Еще один важный игрок в последней трети Плеа выбыл с мышечным повреждением. Поэтому на десятке ожидается Штегер – один из лидеров топ-лиг по предударным действиям, но жуткий лентяй в обороне и индивидуалист на мяче. Других кадровых проблем у Сеоане нет.

Ориентировочные составы

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Руо, Шабо, Миттельштедт – Ларсен, Кайтель, Штиллер, Фюрих – Вольтемаде, Ундав

Боруссия М: Николас – Скалли, Фридрих, Эльведи, Ульрайх – Зандер, Вайгль – Райтц, Штегер, Хак – Кляйндинст

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – Боруссия М от UA-Футбол

У Гладбаха пятая атака в лиге, потому даже без Плеа и Онора они будут создавать моменты. Тем более, что у "шваб" есть кадровые проблемы в центре обороны и опорной зоне. Опасения вызывает оборона "Боруссии" – больше моментов у своих ворот допускает только "Бохум". Зная агрессию "Штутгарта" в атаке, можно ждать очень результативной дуэли. Ставка: победа "Штутгарта" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.05.