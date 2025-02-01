Бундеслига, 20-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Хоффенхайм 18:30

Трансляция – Megogо

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Байер

"Байер" заскочил в топ-8 в ЛЧ в финальном туре благодаря осечкам "Аталанты" и "Милана". Команда Хаби Алонсо в среду без проблем справилась со "Спартой" (2:0) и избежала раунда 1/16 финала. Это поможет сэкономить сил в февраля и, возможно, сократить отрыв от "Баварии", у которой будут игры ЛЧ между матчами с Леверкузеном, "Айнтрахтом" и "Штутгартом".

Да и самому "Байеру" нужна небольшая передышка. На фоне уплотненного календаря снова начались обидные потери очков. В ЛЧ выдали классный тайм с "Атлетико" (2:1), но упустили перевес (в счете и численный), а затем и вовсе пропустили решающий на 90-й минуте. После этого в Бундеслиге "РБ Лейпциг" (2:2) во второй раз за сезон отыграл 0:2 у Леверкузена и взял ничью. И это уже хроника – по ходу сезона "Байер" потерял больше всего очков (13) в лиге, ведя в счете. В остальном – "фармацевты" прекрасны.

Разрушитель Андрих пропустит игру из-за дисквалификации. Адли потихоньку восстанавливается после перелома, но на поле выйти не готов, как и новичок Эмилиано Буэндиа, у которого меньше 500 минут в сезоне. Терье вылетел до конца сезона, так что вторую десятку снова исполнит Телла. Плюс Белосьяна мы увидим уже в следующем сезоне.

Хоффенхайм

По результатам "Хоффенхайм" проводит одну из худших кампанию в современной истории. Без шансов вылетели из Лиги Европы, а также тотально провалились в первом круге Бундеслиги, где они идут всего в 4 очках от зоны вылета. Но некоторый позитив все же прослеживается, ведь команда медленно, но прибавляет после назначения Кристиана Ильцера.

Главная беда команды – нестабильность, даже по ходу одной взятой игры. "Хоффенхайм" за последние 10 дней выдал 3 веселых перестрелки – в ЛЕ проиграли "Тоттенхэму" (2:3), но перестреляли "Андерлехт" (3:4). Хотя в последнем вели 1:4, но поплыли в концовке. В Бундеслиге был действительно классный перфоманс против "Айнтрахта" (2:2). Опять-таки, были в разы опаснее, но так грубо ошибались в защите, что пришлось спасать ничью на 5-й компенсированной. Хотя играли лучше.

Одна из причин провало "Хоффенхайма" – переполненный лазарет. Основной опорник Антон Штах под вопросом из-за травмы пятки. Точно не сыграют еще три центральных хава – Премель, Тохумчу и Самассеку. В защите недостает двух правых оборонцев Кадержабека и Жандре, центральных Кабака и Ленца. И первого номера Оливера Бауманна. В атаке без глубины из-за повреждений Бебу и Табаковича.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо – Телла, Виртц – Шик

Хоффенхайм: Филипп – Чавес, Гранац, Акпогума, Юрасек – Гайгер, Беккер, Бисхоф – Гложек, Крамарич – Морстедт

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Хоффенхайм от UA-Футбол

"Байер" обязан наказывать дырявую защиту зинсхаймцев и даже разгром не станет сюрпризом. Одновременно с этим, "Хоффенхайм" всегда готов вернуться в игру и ему есть чем ответить впереди. А нынешний Леверкузен с трудом ставит точку в матче. Зато очень уверенно начинает. Ставка: "Байер" выиграет первый тайм + тотал больше 1.5 с коэффициентом 2.75.