Кубок Германии, 1/4 финала

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Аугсбург 21:45

Трансляция – Megogо

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Штутгарт

"Штутгарт" все еще хорош в этом сезоне. По качеству игры немного опережают даже "Айнтрахт" и заметно лучше команд за пределами топ-4 Бундеслиги. На практике правда есть проблемы: со своим ограниченным составом не вывозили игру на два фронта, а плохая реализация стала их хронической проблемой после ухода Гирасси.

В ЛЧ их вынес ПСЖ (1:4) в последнем туре и оставил без еврокубковой весны. Себастьян Хенесс после мидвика дал небольшую передышку Фюриху, Ундав и Миттельштедту, которые вышли с Гладбахом (1:2) на последние полчаса, но они не спасли от поражения после одного из худших оборонительных перфомансов "шваб" в этом сезоне. Впрочем, трагедию делать из этого не стоит: до зоны ЛЧ 1 пункт, а все конкуренты минимум дважды теряли очки в последних 3 турах.

В лазарете остаются лучший ЦЗ команды Загаду и форвард ротации Эль-Биляль Туре. Возвращаются после дисквалификации лидер полузащиты Атакан Каразор и основной центрбек Джефф Шабо. Возвращение Шабо очень кстати, так как летний новичок Амин Аль-Дахиль сыграл 4 игры после травмы, и отправился назад в лазарет.

Аугсбург

"Аугсбург" – одна из немногих команд Бундеслиги, которая может похвастаться сильной формой после зимних каникул. В пяти турах после возобновления чемпионата "фуггеры" проиграли только однажды, как раз "Штутгарту" (0:1) после того, как больше часа держали соперника в узде за счет компактной обороны, не давая создавать моментов.

Дальше были 3 важнейшие победы кряду над конкурентами (середняками и аутсайдерами) – дважды в гостях всухую победили на контратаках. Сначала над "Унионом" (0:2) за счет дубля Клод-Мориса, а затем "Вердер" (0:2) за счет гиперреализации Эссенде, положившего дубль из ниоткуда. Потом на корнерах перестреляли "Хайденхайм" (2:1) и вуаля, комфортный 12-очковый отрыв от зоны вылета сформирован.

У "фуггеров" остается несколько кадровых проблем. Во-первых, заболел основной центрбек Оксфорд. Бэнкс так себе подменил на выходных с автоголом в игре против "Санкт-Паули" (1:1). Плюс есть потери на краях защиты – резервный правый латераль Кудуссу травмирован, как и левый Мадс Передсен. Наибольшая потеря – опорник Кристиан Якич.

Ориентировочные составы

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Шабо, Стергиу, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Мийо, Фюрих – Демирович, Ундав

Аугсбург: Дамен – Матсима, Гауэлеу, Шлоттербек – Вольф, Оньека, Якич, Яннулис – Клод-Морис, Реджбечай – Эссенде

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – Аугсбург от UA-Футбол

У "Аугсбурга" есть все классические инструменты для того, чтобы быть крайне неприятной кубковой командой. Они хорошо закрываются в низком блоке на своей половине (3 пропущенных в 5 последних турах), умеют использовать стандарты и кусать в контратаках. Еще и Дамен вернулся на ворота, заменив привозилу Лабровича. Так что немного тильтующему "Штутгарту" будет во вторник тяжело. Как минимум с поисками первого гола. Ставка: ничья в первом тайме, победа "шваб" во втором с коэффициентом 4.35.