Кубок Германии, 1/4 финала

Леверкузен, БайАрена

Байер – Кельн 21:45

Трансляция – Megogо

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Байер

"Байер" финишировал в топ-8 в ЛЧ в финальном туре благодаря осечкам конкурентов. Команда Хаби Алонсо в среду без проблем справилась со "Спартой" (2:0) и избежала двух лишних матчей на насыщенном отрезке . Это поможет сэкономить сил в февраля и, возможно, сократить отрыв от "Баварии", которую они как раз-таки обыграли в прошлом раунде (1:0) благодаря удалению Мануэля Нойера.

Теперь их ждет гораздо более скромный оппонент в лице "Кельн", впрочем соседи всегда на полную выкладываются в Рейнском дерби, так что элементарной прогулки ждать не стоит. Ждем ротации от Алонсо, но при этом конкурентного состава. "Байер" нацелен на защиту титула, тем более, что в Кубке осталось только два приличных соперника, да и те сейчас кризисные – "РБ Лейпциг" и "Штутгарт".

Возвращается после дисквалификации разрушитель Андрих, и на такой матч он придется очень кстати. Свой редкий шанс может получит Хофманн, плюс Адли вернулся после травмы. Или же Эмилиано Буэндиа, приятно удививший дебютом против "Хоффенхайма".

Кельн

Прошлой год выдался для "козлов" катастрофичным – вылетели из элиты и были забанены на трансферном рынке за многочисленные нарушения при подписании молодых игроков. Но "Кёльну" удалось пережить невзгоды. Они сохранили практически весь состав, кроме Джеффа Шабо и Урбига, уехавшего в "Баварию".

И уверенно двигаются к возвращению в Бундеслигу, лидируя во второй дивизионе по итогам 20 туров. За исключением поражения "Гамбургу" на выезде в первом туре после рестарта, у "козлов" 10 побед в 11 последних матчах во всех турнирах. Включающую победы в Кубке над элитным "Хольштайном" (3:0) и "Гертой" в экстра-тайме (2:1) в 1/8 финала.

У "Кельна" в лазарете два ЦЗ Лука Килиан и Юлиан Паули, центральные полузащитники Якоб Кристенсен и Матиас Олесен. Также недоступны центрфорварды Марк Ут и Тим Лемперле, так что основная связка Даунс-Тиггес должна быть готова отыграть весь матч.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Эрмосо, Та, Тапсоба – Артур, Андрих, Гарсия, Инкапье – Хофманн, Адли, Шик

Кельн: Швабе – Хюберс, Шмид, Хайнц – Газибегович, Любичич, Мартель, Пакьярада – Кайнц – Даунс, Тиггес

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Кельн от UA-Футбол

"Байер" стабильно расправляется с "Кельном" всухую. 2:0 и 3:0 в прошлом сезоне, и всего 4 сухих победы с разницей в 2-4 гола в 8 последних встречах. Учитывая кубковый характер поединка (и соответственно дополнительную осторожность с обоих сторон), такой результат никого не удивит. Ставка: победа "Байера" в основное время + обе забьют (нет) с коэффициентом 2.08.