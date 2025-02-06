Бундеслига, 21-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вердер 21:30

Трансляция – Megogо

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Бундесліги Баварія - Вердер Смотреть трансляцию

Бавария

"Бавария" безупречно стартовала в Бундеслиге во второй половине сезона, выдав 4 победы кряду и увеличив отрыв от "Байера" до 6 пунктов. Беда лишь в том, что в ЛЧ умудрились на выезде влететь "Фейеноорду" (3:0), и теперь добавилось два матча с "Селтиком" в 1/16, которые пройдут аккурат между визитом в Леверкузен к нынешним чемпионам.

Ровно за 3 недели их ждет 6 матчей, ведь после "Селтика" попробуют удивить "рекоромайстра" еще "Айнтрахт" и "Штутгарт"– 3-я и 4-я команда страны по качеству футбола. В таком графике ждать очередных 5:0 от мюнхенцев не стоит. Хотя при желании они могли бы выдать нечто подобное – уж больно бременцы беззубо выглядели во встрече первого круга.

Станишич вернулся после травмы и провел 3 игру кряду. Хорвата стоит ждать справа в защите, Геррейру – безальтернативная опция слева, ведь Дэвис вылетел с разрывом задней поверхности бедра. Также недоступен Перец, его место в резерве теперь занимает Урбиг. Ито и Горецка под вопросом – дебют первого скорее всего отложат, Пальинья же готов вернуться в старт вместо Леона.

Вердер

"Вердер" провел свой лучший круг после возвращения в элиту, уйдя на зимний перерыв на 7-й позиции. Но после рестарта пошел насыщенный отрезок, и короткий ростер с немалым количеством ветеранов стал проседать. Отсюда дурацкое поражение "Аугсбургу" (0:2) в середине января, к примеру. Но в концовке прошлого месяца стали прибавлять.

Совершили камбек в Дортмунде с 2:0 с поздним голом Стаге. А на прошлых выходных добыли первую победу после рестарта, минимально переиграв "Майнц" (1:0). Это был супердоминантный перфоманс – надежный в защите и интригующий комбинационный на чужой половине, но ужасная реализация привела к нервной концовке.

Неадекватное судейство в последнем матче с "Майнцем" оставило Бремен без двух основных центрбеков: Никласу Штарку и Марко Фридлю выписали по второй желтой в компенсированное. Плюс травмирован еще один ЦЗ Малатини, а Биттенкурт в той игре получил травму. Так что в защите ждем резервистов Пипера и Вельковича, а выше – новичков Каборе и Андре Силву.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Станишич, Упамекано, Ким, Геррейру – Киммих, Пальинья – Олисе, Мусиала, Коман – Кейн

Вердер: Цеттерер – Пипер, Велькович, Юнг – Вайзер, Стаге, Линен, Каборе – Шмид, Дукш – Силва

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Вердер от UA-Футбол

В первом круге "Бавария" задушила Бремен прессингом – соперник закончил игру с красноречивыми xG 0.00. Но для этого понадобился постоянный интенсивный прессинг мюнхенцев, который они не могут себе позволить в перегруженный отрезок календаря. Так что ждем сильного первого тайма от "Баварии" и живого футбола "Вердера" ближе к концовке встречи. "Хольштайн" забил "рекордмайстру" 3 в последние полчаса, Бремен один гол с их контратакующим потенциалом и проблемами "Байерна" на краях защиту тоже должен найти. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом 2.30.