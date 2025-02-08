Бундеслига, 21-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Байер 16:30

Трансляция – Megogо

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Вольфсбург

Атака "Вольфсбурга" с приходом Мохамеда Амуры (8+6) вышла на новый уровень. Алжирец забивает не меньше Винда (8+3), и так же хорош в реализации, хотя дополнительно предлагает реактивные проходы с мячом и услуги ассистента. "Волки" уже забили больше (41 мяч), чем за весь прошлый сезон, хотя по ожидаемой угрозе он в нижней части таблицы.

Без мяча правда у команды все те же проблемы. Голкипер Грабара прилично тащит не самую надежную защиту, а маломобильный центр поля с Арнольдом и Герхардтом редко способны вступить в физическую борьбу в центр поля, из-за чего "волки" защищаются довольно низким блоком. Который многие боятся проверять большим числом из-за риска убойных контратак.

Главная потеря волков – основной кипер Грабара, один из лучших шот-стопперов Бундеслиги этого сезона. Вместо него во второй раз в карьере в элите сыграет Мюллер. Также отсутствует хорватский плеймейкер Ловро Майер, резервный ЛЗ Рожерио и два левых вингера – Каминьский и Кевин Паредес.

Байер

После рестарта у "Байера" был супернапряженный отрезок, и проблем избежать не удалось. Обидное поражение в ЛЧ от "Атлетико" (2:1) не повлияло на финиш в топ-8 ЛЧ, но вот ничья с "РБ Лейпцигом" (2:2) с потерей перевеса в два гола позволила "Баварии" оторваться еще на два пункта.

В устрашающей форме Шик, у которого 5 голов в 6 последних матчах, включая дубль "Кельну" (3:2) в 1/4 Кубка посреди недели. Тут уже Леверкузен оказался в положении отстающего, и забрал путевку в следующим раунд после изнурительного двухчасового боя. Это был 4-й мидвик кряду, так что критичными к команде Алонсо не будем. Но и отметим, что после 120 минут сил у них не прибавилось.

Леверкузену доведется играть без дисквалифицированного Гримальдо. Это снизит угрозу со стандартов и, скорее всего, приведет к переходу на 4-ку защитников. А так в лазарете остаются только два экс-игрока "Ренна" Терье и Белосьян, которых мы увидим не раньше следующего сезона. После мидвика ждем небольшой ротации: Бонифейса на острие и Теллу с Буэндией под ним. Точно вернется в старт Инкапье.

Ориентировочные составы

Вольфсбург: Мюллер – Фишер, Вавро, Кульеракис, Меле – Сванберг, Арнольд, Герхардт – Томаш, Винд, Амура

Байер: Градецки – Мукиеле, Тапсоба, Та, Инкапье – Джака, Андрих – Телла, Виртц, Буэндиа – Бонифейс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вольфсбург – Байер от UA-Футбол

"Волки" реально летальны в атаке: забили Леверкузену 3 в первом круге с xG 0.84, 2 "Баварии" с xG 0.7. 12 туров кряду они забивали и зачастую не раз. "Байер" сейчас как раз сам страдает в защите – не пропустили в 6 последних матчах только против "Спарты". Так что ждем результативной перестрелки. В которой "Байер" очевидный фаворит – уж больно слабо "волки" организованы без мяча. Ставка: победа Леверкузена + обе забьют коэффициентом 3.25.