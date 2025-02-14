Бундеслига, 22-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бавария 19:30

Трансляция – Megogо

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Байер

"Байер" достойно начал вторую половину кампании, но для погони за "Баварией" этого оказалось недостаточно. Обидные ничьи с "РБ Лейпцигом" (2:2) и "Вольфсбургом" (0:0) на прошлых выходных позволили конкурентам оторваться уже на 8 пунктов в Бундеслиге. Последний шанс навязать чемпионскую гонку – это выиграть у "рекордмайстра" и надеяться на их осечки в ближайшие непростые недели.

Для Леверкузена это будет 10-й матч в году после рестарта 10 января. И первый, перед которым они будут иметь полноценную неделю подготовки к матчу. Бесконечные мидвики – вот причина провалов во вторых таймах с "Атлетико" (2:1) в ЛЧ или с "Лейпцигом", отыгравшим два гола по ходу встречи. По той же причине не забили "волкам" на прошлых выходных – Алонсо не стал рисковать игроками после 2-часового матча Кубка Германии и оставил Виртца, Фримпонга и Шика на лавке.

На "Баварию" от Алонсо ожидают повторения его контратакующей классики 4-4-2, которыми он обыгрывал мюнхенцев в прошлом сезоне и которые разбили Дортмунд месяц назад. Хотя победа нужна как раз Леверкузену, так что отдавать инициативу немного контринтуитивно. Так что ждем компактного блока без мяча с Фримпонгом и Гримальдо на позиции вингеров, эпизодических включений прессинга и разительных транзитов. Вопрос лишь в том, кто сыграет в паре с Виртцем впереди – результативный Шик или более универсальный Бонифейс.

Бавария

"Бавария" тоже успела провести 9 матчей в новом году, но легкий календарь сыграл им на руку – выиграли все 8 на домашней арене. Из серьезных соперников был только "Фейеноорд" (3:) в ЛЧ, которому команда Компани умудрилась проиграть разгромно при достаточном количестве моментов у обоих ворот. Это фиаско оставило их за бортом топ-8, и потому между матчами с "Байером" мюнхенцы играют стыковые матчи ЛЧ с "Селтиком".

И тут повезло с соперником, но расслабляться после минимальной победы в Глазго рано. Плюс впереди кроме Леверзкузена игра с "Айнтрахтом" и выезд к "Штутгарту". В этом и заключаются единственные риски для "Баварии". Ровно за 2 недели 4 важных матча, и времени на передышку нет. Но на деле достаточно не проиграть Леверкузену, и угнаться за ними будет нереально.

"Баварии" продолжает недоставать травмированного Альфонсо Дэвиса. Их левый фланг нацелено и эффективно удалось атаковать даже "Селтику". Правда, Геррейру на выходных страховал Дайер, ведь Киму на фоне мышечных проблем дали передышку. Справа на Леверкузен рисуют Станишича, со ставкой на его оборонительные компетенции. Учитывая веселые 2-4-4 Компани без мяча, надежность фуллбеков против транзитов "Байера" – ключевой фактор успеха. Павлович должен вернуться в опорную, ведь Пальинья заболел. Под контрол посешн самое то.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Мукиеле, Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Виртц, Шик

Бавария: Нойер – Станишич, Упамекано, Ким, Геррейру – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Коман – Кейн

Статистика и факты

"Бавария" Компани набрала 54 очка из 63 возможных в Бундеслиге. Это 4-й лучший результат в истории. У прошлогоднего "Байера" на этом этапе было на пункт больше.

"Бавария" ни разу не обыгрывала "Байер" Хаби Алонсо. 2 ничьи и 3 поражения, последнее из которых выбило мюнхенцев из Кубка Германии в 1/8 финала.

Кейн – лучший голеадор Бундеслиги с 21 голом после 21 тура. У Шика на треть меньше, но все свои 14 он забил в последних 11 турах. И без пенальти, в отличии от Харри. Чех на этом отрезке забивает каждые 60 минут, англичанин – каждые 73.

"Бавария" выиграла 7 своих последних матчей в Бундеслиге. До этого было поражение от "Майнца", а до него – 13 туров без поражений (10 побед).

"Байер" не проигрывает уже 19 туров. В прошлом туре они повторили рекорд по Бундеслиги по длительности беспроигрышной серии на выезде – таких матчей у них уже 27.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Бавария от UA-Футбол

Хаби Алонсо силен в подготовках на топ-матчи, тем более на этот раз у него была неделя на отработку идей. "Бавария" прекрасно знакома с этим навыком баска, которого им так и не удалось ни разу обыграть. Из проблем – в первом круге команда Компани забрала инициативу и Леверкузен ничего не смог с этим поделать. Так что хозяевам придется надеяться на транзитные эпизоды, немало отсиживаясь без мяча в среднем блоке. Ставка: "Байер" не проиграет с коэффициентом 1.71.