Бундеслига, 23-й тур

Киль, Хольштайн-Штадион

Хольштайн – Байер 16:30

Трансляция – Megogо

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Хольштайн

"Хольштайн" входит в тройку абсолютно худших команд Бундеслиги. Но выделить кого-то одного из их тройки с "Бохумом" и "Хайденхаймом" трудно. Последние чуть лучше играют, но сливают матч за матчем. Впрочем, после вылета из ЛК могут и вернуться в лучшей форме. "Бохум" хуже всех по перфомансам, но они-то не раз показывали характер и спасались. "Хольштайну" остается только надеяться на финиш в зоне стыковых поединков.

Киль все еще весело смотреть. Их азартная и немного наивная игра приводит в постоянным перестрелкам. В 9 последних их матчах забивали и они, и соперники. И во всех 9 команды забивали не меньше 4 голов на двоих.

У Марселя Раппа имеются серьезные кадровые потери. Больше всего проблем в защите: не сыграют ЦЗ Кляйне-Бекель и Йоханссон, под вопросом ближайший резервист на позицию Некич. Плюс левый латераль Толкин. В полузащите не хватает опорника Эрраса и двух АПЗ Пихлера и Скрибски (после НГ забил 4 гола в 3 матчах). Также в лазарете вингер Бернхардссон.

Байер

На прошлых выходных "Байер" унизил "Баварию", которая выдала один из своих слабейших перфомансов в Бундеслиге в современной истории. Но итоговые 0:0 – результат, которым команда Компани фактически убила чемпионскую гонку в Германии. Так как 8 очков за 12 туров выглядят финалом.

Теперь остается уповать на трудный календарь "рекордмайстра" и травму Кейна. А самим – исправно набирать очки и наслаждаться на редкость разгруженным календарем. Это будет вторая игра за 2 недели, еще неделя подготовки будет перед "Айнтрахтом". Дальше – безжалостная рубка на 3 турнира.

Лазарет у Алонсо фактически опустел. В нем остаются только экс-игроки "Ренна" Белосьян и Терье, вылетевшие до конца сезона с тяжелыми травмами. Вернуться в старт должен классический ЦН, вероятнее всего Бонифейс. Свой шанс также может получить с первых минут Марио Эрмосо.

Ориентировочные составы

Хольштайн: Вайнер – Беккер, Зец, Коменда – Росенбом, Гигович, Ремберг, Холтби, Яворчек – Харрес, Матино

Байер: Градецки – Мукиеле, Та, Эрмосо – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Телла, Виртц – Бонифейс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хольштайн – Байер от UA-Футбол

"Байер" обязан побеждать в Киле. Аутсайдер мог бы попробовать закрыться и фрустрировать чемпиона, но они банально не умеют так играть. А потому ждем привычно веселого футбола, в котором "Хольштайн" обречен. Ставка: победа "Байера" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.41.